Ustoppelige: Ny sejr i topbrag

Manchester Citys sejrsstime i Premier League vil tilsyneladende ingen ende tage.

En scoring af Kevin De Bruyne var lørdag eftermiddag nok til at udvide den ubrudte række af gevinster til 12. Ligaens suveræne førerhold har ikke sat point til siden et choknederlag til Crystal Palace 30. oktober.

Heller ikke nærmeste forfølger i tabellen, Chelsea, fik noget ud af mødet med Pep Guardiolas velsmurte fodboldmaskine og har nu et hul på 13 point op til førstepladsen.

Et defensivt udgangspunkt og en vågen Kepa Arrizabalaga i målet holdt ellers længe gæsterne fra London på omgangshøjde.

Men da De Bruyne 20 minutter før tid sendte et af sine velkendte, præcise missiler afsted fra kanten af feltet, måtte Kepa give fortabt.

Scoringen var en logisk følge af kampforløbet, hvor City sad på spillet og virkede til at være i fuld kontrol.

Det var kun et spørgsmål, om hjemmeholdet formåede at skabe tilstrækkeligt store chancer mod Chelseas stærke defensiv med Thiago Silva som erfaren midtermand.

Jack Grealish fik første halvlegs bedste tilbud, da gæsternes Mateo Kovacic løb i en blindgyde og i panik sendte bolden lige i fødderne på den engelske landsholdsspiller.

Grealish slap helt fri, men Kepa var hurtigt fremme i spagat og sørgede for, at de to hold gik til pause uden scoringer.

Billedet var stort set uændret efter sidebyttet. Hjemmeholdet spillede bolden rundt med imponerende tålmodighed, mens gæsterne så ud til at være tilfredse med et point.

Men den plan blev forpurret, da Kevin De Bruyne trak ind fra venstresiden og drejede et hårdt skud fladt ind ved bageste stolpe.

Manchester City ligner et hold på direkte kurs mod det engelske mesterskab. Rivalerne Chelsea og Liverpool er henholdsvis 13 og 14 point efter. Liverpool har dog spillet to kampe færre.