Utilfreds Mourinho: Kald mig cheftræner - ikke manager

Manchester United har denne sommer ikke været voldsomt aktive på transfermarkedet, og torsdag lukkede vinduet for køb for Premier League klubber ned. Her kunne man godt tro, at Mourinho ville have haft mere at sige i klubben.



Efter holdets sejr over Leicester var portugiseren klar i spyttet om, hvordan han efterhånden opfatter sin rolle i United.



- Fodbold ændrer sig. Måske burde fodboldmanagers blive kaldt for cheftrænere i stedet. Vi har store multifunktionelle træner-staber, og jeg synes, at vi er mere cheftrænere, end vi er managere, lyder det fra Mourinho.



Altså en klar melding til ledelsen i United, der har styringen med spillerhandler i klubben.



Derudover peger Mourinho på, at han nu står i en situation i klubben med et lukket transfervindue, som han ikke havde regnet med. Dog slår han også fast, at dette emne ikke er noget, som han vil tage op igen.



Sejren over Leicester var desuden en 2-1-sejr, hvor Paul Pogba og Luke Shaw scorede for United, mens Jamie Vardy stod for Leicesters scoring.