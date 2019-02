Utrættelig datter: Nægter at opgive jagten på forsvundet far

Håbet er forsvindende lille.

Efter fundet af hans fly, Piper Malibu, og liget af fodboldspilleren Emiliano Sala - hans eneste passager på den tragiske tur - er det usandsynligt, at man finder David Ibbotson i live.

Men han skal hjem.

Det har hans efterladte med datteren Danielle i spidsen sat sig for.

Derfor har de i kølvandet på fundet af flyet og Sala igangsat endnu et forsøg på at finde penge. Penge der skal finansiere deres jagt på faderen, der med al sandsynlighed ligger et sted i vandet og er død.

I løbet af de første fem timer indsamlede datteren 12.000 pund i sin crowd-funding. Målet er at nå 300.000 pund. Svarende til godt og vel 2,5 millioner kroner.

Efter fire dages søgning, da flyet var forsvundet 21. januar, opgav myndighederne, og det var en privatfinansieret eftersøgning, der endte med at finde flyet 4. februar.

Torsdag - tre dage senere - kunne man identificere det ombordværende lig som Emiliano Sala, mens David Ibbotson fortsat ingen steder var at se.

Eftersøgning stoppet på grund af dårligt vejr

På grund af dårligt vejr valgte AAIB, Air Accidents Investigation Branch, at indstille eftersøgningen - samt bjærgningen af fartøjet.

Det stillede ingen af familierne til de to forulykkede passagere sig dog tilfredse med. Fredag udsendte Salas familie en pressemeddelelse, hvor man igen opfordrede myndighederne og andre interesserede til at finde Ibbotson.

- Denne fredag morgen går vores tanker til David Ibbotson og hans familie og håber, at myndighederne vil gøre deres bedste for at finde ham, skrev Salas efterladte.

Og derfor tog man skridtet fredag aften og igangsatte en indsamling online, så endnu en privatfinansieret søgning kunne komme i gang.

- Please, hjælp David Ibbotson hjem og giv ham den afsked, han fortjener, står der på GoFundMe's hjemmeside.

Tidligt lørdag aften havde den nået mere end 60.000 pund.

- At få at vide, at eftersøgningen er stoppet, har kun gjort denne tragiske tid endnu sværere. Vi kan ikke bære tanken, at han er alene, vi har brug for at få ham hjem, så vi kan stede ham til hvile. Alle donationer vil blive påskønnet. Mange tak for hjælpen, skriver familien.

