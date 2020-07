Utrolig historie bag kongemål

Han har været en af Frank Lampards bærende kræfter på Chelsea-holdet i denne sæson.

Søndag eftermiddag i sidste runde af Premier League-sæsonen beviste Mason Mount igen sit værd.

The Blus spillede for den eftertragtede Champions League-billet, da de hjemme på Stamford Bridge mødte Wolverhampton.

I slutningen af første halvleg fik den 21-årige stjerne muligheden for at bringe Chelsea foran med et frispark fra kanten af feltet. Englænderen sendte med den største selvsikkerhed bolden i nettet.

Det er dog ikke første gang, at Mason Mount scorer på et frispark fra lignende afstand. Helt tilbage i akademi-tiden havde Chelsea-spilleren stor fokus på at øve frispark.

I en video, som Chelsea har lagt op på deres egen Twitter-profil, kan man se en purung Mount vise et eksempel på sin lækre sparketeknik til en træning.

Inden drømmehugget har han lige tid til at forklare, hvad der skal til for at sparke bolden op i hjørnet.

- Jeg prøver at lave mine frispark som Ronaldo. Ram bolden ved ventilen, og den bevæger sig. Det er alt, du skal gøre. Op i hjørnet.

- Sagde, jeg ville score

Chelsea slog Wolverhampton med 2-0 og ender derfor på fjerdepladsen i Premier League, som indløser billet direkte til Champions Leagues gruppespil. Efter sejren blev målscoreren spurgt ind til frisparkskassen.

- Den lå i en god position for os begge (Marcos Alonso og Mount, red.). Måske lidt bedre for mig til højrebenet. Vi havde en lille diskussion, og jeg tog det. Jeg sagde til ham, at jeg troede, at jeg ville score, og han lod mig tage det. Jeg har haft muligheden i denne sæson, men ingen af dem var gået ind, siger Mason Mount til Chelseas hjemmeside.

Mason Mount spillede 37 ud af 38 mulige Premier League-kampe i sæsonen. Han scorede syv mål og stod for seks assists.

Mens Chelsea vandt sæsonens sidste kamp, gik det mindre godt i næstsidste runde, hvor de tabte ude til Liverpool. Her var manager Frank Lampard godt tosset på kollega Jürgen Klopp - læs mere om det her.

