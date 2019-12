Utrolige Liverpool smadrer ærkerivalerne

Hvis Liverpool ikke bliver mester i denne sæson, er det svært at se, hvornår det skal ske.

Klubben, der ikke har vundet mesterskabet siden 1990, stormer videre mod Premier League-titlen efter den 14. sejr i 15 kampe.

Onsdag lød sejren i lokalopgøret mod Everton på 5-2 hjemme på Anfield. Dermed er Liverpool klart i spidsen for ligaen med 43 point, mens Leicester og Manchester City på de næste pladser har henholdsvis 35 og 32.

Sejren i Merseyside derby kom i hus på blandt andet to mål af den belgiske angriber Divock Origi, mens Sadio Mané viste sig frem som eminent assistmager og målskytte.

De sørgede for, at holdet ikke savnede Mohamed Salah, der sad på bænken i hele kampen, efter at han har været skadet.

Bare fem minutter var spillet, da Liverpool kom foran. I et kontraangreb sendte Sadio Mané - nummer fire i Ballon d'Or-afstemningen - en genial stikning i dybden.

Den lå millimeterpræcist til Divock Origi, der kunne smutte bag forsvaret og møde bolden lige uden for feltet og i samme moment afdrible målmand Jordan Pickford og score i det tomme mål.

Landsholdskeeper Jordan Pickford måtte hele fem gange fiske bolden ud af nettet. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix

Xherdan Shaqiri kom også på måltavlen onsdag aften i Liverpool. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Origi, der oftest er at finde på bænken, boltrer sig generelt, når modstanderen er Everton. Det var hans fjerde scoring mod lokalrivalen i de seneste otte indbyrdes ligakampe, og den femte skulle altså komme senere.

Før han igen fik en hovedrolle, snuppede Mané rampelyset, da han kun 11 minutter senere igen var på spil med en fremragende assist.

Denne gang førte han bolden frem i venstre side, og på det perfekte tidspunkt fandt han Xherdan Shaqiri, der scorede fra en fri position til 2-0.

Men Everton var ikke slået ud. Udeholdet forsøgte at lægge et pres, og det skabte reduceringen til 1-2 efter 20 minutter. Bolden blev spillet godt rundt efter et hjørnespark, og i det lille felt slog Michael Keane til.

Ti minutter senere var Liverpool igen foran med to. Midt på egen banehalvdel sparkede Dejan Lovren bolden frem, og på kanten af feltet tæmmede Origi bolden og scorede med en behersket halvflugter.

Kort før pausen sørgede Mané så til 4-1. Han startede selv angrebet, spillede så bande med Trent Alexander-Arnold og udplacerede keeper Pickford til 4-1.

Kampen fortsatte sit vanvittige målshow, og inden pausen nåede Richarlison at heade 2-4-målet ind.

Efter pausen faldt kampen til ro. Liverpool var godt tilfreds med tingenes tilstand, og Everton, der havde målmand Jonas Lössl på bænken, havde ikke evnerne til at komme tilbage i opgøret.

I slutfasen havde udeholdet ellers en glimrende chance for at skabe spænding med en reducering til 3-4, men i stedet øgede Liverpool til 5-2 i 90. minut.

Roberto Firmino brød igennem i venstre side af feltet og serverede for Georginio Wijnaldum, der satte bolden ind ved fjerneste stolpe.

Et hårdt slag for Everton, der med onsdagens resultater befinder sig under nedrykningsstregen med 14 point.

