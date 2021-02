Utrolige Schmeichel: Hvordan når han den

At der ikke var scoret ved pausen af lørdagens tidlige Premier League-kamp mellem Leicester City og Liverpool skyldtes primært Kasper Schmeichel.

Med et refleks af en anden verden formåede han lige præcis at afværge Roberto Firminos afslutning fra tæt hold.

Og det vakte omgående respekt her, der og alle vegne blandt Leicester-fans, Liverpool-fans og alle dem midt imellem.

Heriblandt Ally McCoist, den skotske legende, der så kampen for Football Daily:

- Jeff, det er vanvittigt! Jeg siger dig...det er en af sæsonens bedste redninger. Jeg tror, Henderson er offside. Men det ved Schmeichel ikke. Så aflevering fra Mané til Henderson. Spiller bolden på tværs. Firmino kommer til, jeg ved ikke, han er fem yards ude (fire en halv meter, red.), halvflugter, Schmeichel spreder sig, du ved, som han gør. Højre hånd kommer op. Hvordan han stopper den...og får hånd på, det vil jeg aldrig forstå. Der var offside, men jeg siger dig, det var en absolut fantastisk redning.

Kampen er i øvrigt Schmeichels 100. Premier League-kamp i træk for Leicester City. Det har ingen Leicester-spiller præsteret før ham, skriver OptaJoe på Twitter.

I januar slog han far Peters rekord for flest kampe for én engelsk klub af en dansk målmand med sin 399. kamp for Leicester.

