Uventet City-nedtur

For anden gang i sæsonen måtte Manchester City nøjes med et enkelt point til Premier League-tabellen, da Aston Villa på et enkelt magisk øjeblik ødelagde Erling Haalands kurs mod ny matchvinderrolle.

Vurderet på spil og chancer burde Manchester City have vundet klart, men et drømmehug fra Leon Bailey sørgede for 1-1 og en stor skuffelse for mestrene.

Med det ene point har City 14 point efter seks kampe. Arsenal topper tabellen med 15 point for fem kampe.

Aston Villas defensiv holdt flot stand i de første 45 minutter, hvor Kyle Walker og Ilkay Gündogan havde Citys bedste chancer.

Ollie Watkins havde sågar et nærgående forsøg sent i halvlegen.

Manchester City har dog hentet en regulær målmaskine med norsk pas, og fem minutter efter pausen var han blevet træt af ikke at have scoret.

Erling Haaland svæver højt og støder bolden ind til 1-0 i udekampen mod Aston Villa. Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix

Kevin De Bruyne svævede et smukt indlæg helt om til bagstolpen, hvor Erling Haaland hoppede op og med indersiden dirigerede føringsmålet ind.

Med undtagelse af et par sporadiske kontraangreb, var Aston Villa statister i Manchester Citys pasningsshow, indtil hjemmeholdet pludselig slog til lidt over et kvarter fra slutfløjt.

Et par vundne dueller højt i banen bragte hjemmeholdet i sjælden nærhed af Citys felt. Det blev udnyttet fremragende.

Jacob Ramsey lagde bolden fladt på tværs i feltet, hvor Leon Bailey mødte bolden og hamrede den knastørt op i det ene målhjørne.

Fra at have været i total kontrol og bare ventet på det 2-0-mål, som virkede uundgåeligt, var de tre point på et øjeblik ved at glide gæsterne af hænde.

Betingelserne for at få fuld gevinst med hjem fra Birmingham blev samtidig ringere, da Aston Villa med scoringen fandt ny energi og selvtillid.

Både Phil Foden og Riyad Mahrez fik store chancer for at afgøre tingene, men i tillægstiden var det faktisk Aston Villa, som var tæt på at løbe med det hele.

Ederson og Nathan Aké fik dog afværget situationen i fællesskab, og så endte det med et point til hver.