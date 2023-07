Uventet melding: Støtter bettingforbud

Bettingreklamer på spillertrøjerne bliver forbudt i Premier League fra 2026.

Og det er en melding, som Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, bakker fuldstændig op omkring.

Og det er et ganske opsigtsvækkende og overraskende syn, når man tænker på, hvem der i dag er hovedsponsor for Brentford.

For på brystet af de rød-hvid stribede klubtrøjer står lige nu: Hollywoodbets.

Thomas Frank er tilhænger af forbuddet mod bettingregler i Premier League, når det træder i kraft i 2026. Foto: Lars Poulsen

Et bettingfirma, der blev startet i det små i 1986 og siden blev til Hollywoodbets i 2000. Siden 2019 har det været muligt at spille live hos dem i England.

- Jeg bakker fuldt og fast op om den beslutning, som Premier League har truffet.

- Det er de eneste rigtige på sigt at forbyde bettingreklamer på spillertrøjerne, i Premier League, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Jeg synes man kan opleve modsatrettede budskaber, når man reklamerer for betting. Og jeg føler mig overbevist om, at vi og andre klubber nok skal finde en anden vej at gå i fremtiden, når forbuddet bliver gældende fra 2026.

- Når det er sagt vil jeg gerne understrege, at det her er min egen helt personlige holdning til spørgsmålet om bettingreklamer, pointerer Thomas Frank.

Bettingfirmaet har siden 2021 været hovedsponsor for Brentford. Samarbejdet er netop forlænget frem til 2025, hvor man årligt betaler et beløb i niveauet 26 mio. kr. for hovedsponsoratet.

Men det er planen, at bettingfirmaets synlighed langsomt bliver reduceret for offentligheden i løbet af kontraktperioden. Fra sæsonen 2024-25 bliver Hollywoodbets navn således ikke længere synligt på Brentford trøjerne.

Thomas Frank støtter Ivan Toney i denne svære stund, hvor han er udelukket fra at træne frem til september. Han forbrød sig mod bettingreglerne og fik otte måneders karantæne. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Thomas Frank har den seneste tid haft konsekvenserne af ludomani tæt inde på livet, efter Brentford-topscorer Ivan Toney fik otte måneders karantæne for at bryde bettingreglerne 232 gange i perioden fra 2017-2021. Udover karantænedommen, fik han også en bøde på 50.000 pund - 435.000 kr.

- For os har det været meget vigtigt at støtte og hjælpe Ivan i den svære situation, han er havnet i.

- Han har begået en fejl og forbrudt sig mod bettingreglerne. Vi skal komme videre sammen med at hjælpe ham godt på vej, siger Thomas Frank, der ikke får angriberen at se foreløbig på Brentfords træningsanlæg nær Heathrow lufthavnen.

Ivan Toney har fået forbud mod at træne med resten af sine holdkammerater frem til september, hvor han igen vil være tilbage på træningsbanen.

- Jeg har sagt til Ivan, han skal rejse på en god lang ferie sammen med sin familie. Han skal selvfølgelig også sørge for at holde sig i gang, siger Thomas Frank.

Udover en lang ferie skal Ivan Toney også gennemgå en afvænningsperiode for sin spilafhængighed.

Ivan Toney må først spille fodbold igen fra 17. januar 2024.