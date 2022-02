Vader i ros

Endelig kom dagen, som Eriksen, roligans og fodboldfans verden over havde ventet på.

Christian Eriksen er tilbage på den store fodboldscene for første gang efter den forfærdelige junidag i Parken, hvor han fik hjertestop.

Til Premier League-kampen mod Newcastle blev Eriksen sendt på banen for Brentford i begyndelsen af anden halvleg og kom en del på bolden i de godt 40 minutter, han spillede i nederlaget.

Don Tanswell, der er talsmand for fanklubben Bees United Trust, jubler over, at Eriksen igen er at se på en fodboldbane til en officiel kamp.

- Mange mennesker troede, at han ville komme ind lidt senere, men det var skønt. Alle rejste sig. Det var vidunderligt. Det var lange og varme klapsalver, siger Tanswell til Ekstra Bladet.

Brentford-tilhængeren ser frem til meget mere fra Eriksens hurtige fødder. Foto: Henning Hjorth

- Der var gode tegn på den betydning, han kan få. Han skal starte inde mod Norwich på lørdag. Det skal han! Jeg husker to lange afleveringer, som han ikke lykkedes med, og det er fint, men de kunne have ændret kampen.

- Kan han være den, der giver jer en ny sæson i Premier League?

- Hvis han kan spille fuldtid, tror jeg det. Han kan være den, der gør forskellen. Vi er ikke langt fra at blive oppe. Vi er ikke under stregen, men vi bliver nødt til at vinde og få point.

- Han kommer med inspiration, selvsikkerhed og giver holdkammeraterne tro på at kunne modtage perfekte afleveringer. Vi skal have folk i boksen, så han kan lægge op til mål, lyder det forhåbningsfuldt fra Don Tanswell.

Thomas Frank sendte Eriksen på banen tidligt i anden halvleg. Foto: Daniel Hambury/Ritzau Scanpix

Brentford-cheftræner Thomas Frank oplevede indskiftningen af Eriksen som et smukt øjeblik.

- Det er bestemt noget, der vil få mig til at smile efter kampen at se ham ude på banen. Jeg vil også takke Newcastles fans og vores for at klappe af ham.

- Det var et vidunderligt øjeblik. Det var godt at se ham på banen, og han viste glimt af, hvad han er i stand til, siger Thomas Frank efter kampen til BBC.

Eriksen var en del på bolden, men blev aldrig helt farlig. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Kampens hovedrolleindehaver fortalte efter comebacket, hvordan hele forløbet har været, og hvordan det var at være tilbage.

- Hele ugen og opbygningen har været meget følelsesmæssigt. At få følelsen af at være en del af et hold, at man skal ind på banen og spille fodbold igen på et fyldt stadion. Det var meget, meget specielt.

- Det var meget specielt at være tilbage efter al den tid, der har været imellem, at verden ligesom bare gik videre, og hvor jeg har været uden for fodboldverdenen og har skullet starte min karriere og mit liv forfra, siger Eriksen til TV3 Sport og kalder nederlaget for 'pisseirriterende'.

Hør danskeren fortælle mere om comebacket her: