Vækker opsigt: Flyvetur på 33 minutter

Efter sejren over Newcastle tog Liverpool en kort flyvetur hjem i stedet for at tage bussen

Lørdag aften klokken 21.37 lokal tid gik en Boeing 737 i luften i Newcastle.

22.10 landede den i Liverpool.

Flyvetid: 33 minutter.

Med i flyet var Liverpools mange stjerner. Små to timer efter slutfløjt på St. James' Park var de i luften. En tur i bus vil i stedet have taget omkring tre timer.

Flyveturen, der er med til at belaste miljøet, har efterfølgende vakt opsigt.

Det britiske medie The Mirror skriver, at mange fans kritiserer beslutningen om at flyve hjem, mens andre har forståelse for det.

Grunden til at tage den hurtige tur i luften hjem skyldes ifølge The Mirror, at spillerne skulle have en så god og hurtig restitution som muligt, da Real Madrid allerede venter tirsdag i Champions League.

I 2022 skrev BBC, at Liverpool året forinden var i toppen af en såkaldt bæredygtighedsliga, hvor de daværende 20 Premier League-klubber skulle fremlægge bevis for deres indsats på 11 forskellige områder i forhold til klimaet.

Liverpool vandt lørdagens Premier League-kamp med 2-0 over Newcastle. Opgøret var reelt allerede afgjort efter 22 minutter, hvor Liverpool var foran med to og en mand i overtal.

