Vælter sig i ros: - Umulig at droppe

Mavesure skeptikere og triste tastaturkrigere fik masser af ammunition, da Christian Eriksen og Manchester United tog hul på sæsoen.

'De Røde Djævle' fik en katastrofal sæsonstart med hjemmebanenederlag til Brighton og en ydmygelse i Brentford i to pinlige forestillinger, hvor Eriksen både fik ageret 'falsk nier' og defensiv midtbane.

Men efter fire sejre i træk, hvor både ærkefjenden Liverpool og senest Arsenal har fået ørerne i den røde maskine, har piben fået en anden lyd.

De fleste engelske medier har Christian Eriksen som en af banens allerbedste. Det gælder også Manchester Evening News, der har danskeren som bedste United-spiller sammen med dobbeltmålscoreren Marcus Rashford.

Christian Eriksen har taget den røde del af Manchester med storm. Foto: Ritzau Scanpix

Her er senior football writer Tyrone Marshall ligesom de øvrige iagttagere og eksperter aldeles imponeret.

Annonce:

- Han havde en fod med i samtlige tre mål, og han var med sin teknik en af de spillere, der satte det største aftryk i kampen. Man kan se, hvor vigtig han allerede er for holdet, konstaterer den engelske fodboldskribent.

- Han forstår, hvordan man kontrollerer tempoet. En spiller som Bruno Fernandes leder altid efter den afgørende aflevering, hvor Eriksen også evner at tage tempoet ud af spillet, når det er nødvendigt, siger han.

Vildt imponeret over Eriksen:

En vurdering, som Tyrone Marshall deler med cheftræner Erik ten Hag.

- Han var meget begejstret over, hvor god han er, og det, han bibringer holdet fra den centrale position. Holdet har savnet en spiller, der kan kontrollere spillet og bevare boldbesiddelsen, fortæller Marshall.

Derfor har danskeren allerede tilspillet sig en status som nærmest umulig at pille ud af startopstillingen.

Annonce:

- Det tror jeg næsten, at han allerede er. Der er mange muligheder på midtbanen, hvor Casemiro ikke engang er kommet i gang endnu. Jeg tror, at alle havde forventet en midtbane med Fernandes, Fred og en defensiv midtbanespiller, hvor Eriksen ville blive en trupspiller, som skulle rotere ind og ud af holdet, men lige nu er han en af Erik ten Hags vigtigste spillere.

- Jeg tror ikke, at der var nogen, som troede, at han ville blive så vigtig. Men han er den af nyindkøbene, som har spillet mest, og indtil videre har han kun misset otte minutter.

Uundværlig

Tyrone Marshall påpeger, at Christian Eriksen giver holdet noget, det har savnet, og at han reelt har fået den rolle, som var tiltænkt Frenkie de Jong, inden stjernen endte med at blive i FC Barcelona.

- Jeg forestiller mig en midtbane med Bruno Fernandes og Casemiro, hvor enten Fred eller Eriksen tager den tredje plads. Fred og Casemiro har haft et virkelig godt samarbejde for Brasilien, men lige nu har Christian Eriksen spillet sig til et forspring, fordi han spiller så godt. Han er nødt til at spille, fastslår englænderen.

Annonce:

- Det ser ud, som om Eriksen får det bedste ud af Bruno Fernandes, som havde det svært i sidste sæson Det er også noget, Erik ten Hag er opmærksom på. Det er to meget intelligente spillere, der meget hurtigt har fundet en fælles forståelse, siger Tyrone Marshall.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Keane nægter at tale til Eriksen: Jeg er stadig sur