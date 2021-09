Værst tænkelige besked: Ude i tre måneder

Arsenal-manager Mikel Arteta kommer ikke til at have Granit Xhaka til rådighed i den kommende tid.

Den schweiziske midtbaneprofil blev skadet i sit højre knæ i Arsenals sejr over Tottenham søndag, og det står nu klart, at Xhaka må sidde ude i cirka tre måneder.

Det skriver Arsenal på sin hjemmeside onsdag.

Arsenal er kommet ind i en sejrsstime i Premier League, men må nu undvære Granit Xhaka i de næste måneder. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

Granit Xhaka skal ikke opereres for skaden, men kommer altså til at skulle bruge nogle måneder på at få skaden til at hele og træne knæet op igen.

29-årige Xhaka kom til Arsenal fra Borussia Mönchengladbach i sommeren 2016 og har siden spillet 225 kampe for London-holdet.

Arsenal fik en skidt start på sæsonen med nederlag i sæsonens første tre Premier League-kampe, men siden er skuden blevet vendt.

De seneste tre kampe er endt med sejre, og især søndagens 3-1-triumf hjemme over ærkerivalerne fra Tottenham må have givet Arsenal tro på tingene.