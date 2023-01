Van Dijk ude i over en måned

Den engelske fodboldklub Liverpool må undvære forsvarsgeneralen Virgil van Dijk i over en måned. Hollænderen er ude med en muskelskade.

Det siger den engelske fodboldklubs manager, Jürgen Klopp, fredag på et pressemøde inden lørdagens FA Cup-kamp mod Wolverhampton.

I mandagens 1-3-nederlag til Brentford i Premier League blev van Dijk taget ud i pausen, men Klopp er overrasket over skadens omfang.

- Virgil var en stor overraskelse for os og et slag. Han kunne ikke mærke så meget. Diagnosen var ret hård. Vi taler uger, mere end en måned, men jeg håber, at det går hurtigt.

- Det er hårdt for mig, men han har spillet fantastisk mange kampe i de seneste år, siger Klopp.

Liverpool indledte sæsonen som titelaspirant i Premier League, men er blot nummer seks i øjeblikket med 28 point efter 17 kampe. I toppen fører Arsenal an med 44 point.

Mens van Dijk er ude med en skade, så kan Liverpool trods alt glæde sig over at have en anden hollænder til rådighed.

Offensivspilleren Cody Gakpo, der netop er skiftet til Liverpool fra PSV Eindhoven, er til rådighed for første gang til kampen mod Wolverhampton, oplyser Klopp.

Gakpo var en del af det hollandske landshold, der var med ved vinterens VM-slutrunde i Qatar. Her scorede Gakpo tre mål.