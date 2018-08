Vandt Ballon d'Or i Liverpool: - Jeg hadede at spille fodbold

Der var ikke ret mange i international fodbold, der ikke var bange for Michael Owen.

Dette vidunder af en fodboldspiller, der som 17-årig var slået igennem for Liverpool FC. Han skrev kontrakt på sin 17 års-fødselsdag og debuterede med en scoring mod Wimbledon nogle måneder senere – stadig 17 år gammel.

Det var i 1997.

Siden er det gået 21 år.

Michael Owen fylder 40 næste år og har for længst indstillet karrieren som fodboldspiller. Han er, som så mange af sine tidligere kollegaer i engelsk fodbold, ekspert på tv.

Det er i den rolle, han lørdag blev bedt om at fortælle om sin karriere og de op- og I særdeleshed nedture, han kom ud for. For dem var der flere af undervejs.

Voksne mennesker, der kan huske verdensmesterskaberne i 1998, får sandsynligvis et smil på læben, når de husker hans præstation mod Argentina i 1/8-finalen. England røg ud efter straffespark, og David Beckham blev udvist af Kim Milton. Men det var Michael Owen der scorede målet.

Det var denne 18-årige komet, der spurtede fra det argentinske forsvar i en omstilling og bombede bolden op i trekantssammenføjningen. Et mål af en anden verden. Og det torpederede hans salgsværdi op i galaksen.

Siden fulgte flere succesfulde år i Liverpool, inden han skiftede til Real Madrid, Newcastle, Manchester United og endelig Stoke, inden han endegyldigt smed håndklædet i ringen.

Michael Owen på vej mod karrierens mest berømte mål - mod Argentina i 1998. Foto: All Over Press

For det var det, han gjorde. Gav op. Resignerede.

Kroppen og sindet kunne ikke klare mere.

Det fortalte han i tv-studiet hos BT Sport.

- I seks eller syv år hadede jeg det. Jeg kunne ikke vente med at stoppe. Det var ikke mig. Alt jeg gjorde var at fejle. Det endte med, at folk tænkte, at jeg var en god målscorer, der ikke kunne ret meget andet. Mentalt kunne jeg, men fysisk var det ikke muligt.

And I guess this is for the people who don’t know the real story: https://t.co/JWuO3Za1l9 — michael owen (@themichaelowen) August 25, 2018

- For mig var det kaos, fortalte en åbenhjertig Owen.

Det var skaderne, de forbandede skader, der gjorde livet svært for ham.

Han brød igennem som denne lynhurtige angriber, hvilket argentinerne fik at mærke den juni-aften i St. Etienne for mange år siden.

Men som 19-årig fik han en muskelskade i låret, der holdt ham ude af spillet i fem måneder.

- Da det skete, var det egentlig slut for mig, fortalte Owen og tilføjede, at han derfra ikke opnåede samme hurtighed igen og stille og roligt begyndte at indstille sig på, at hans spil skulle bygges på andet end hurtigheden.

- Jeg var hurtig, løb i baner og udmanøvrerede modstandere. Det var den, jeg var. I modsætning til det jeg var de sidste seks-syv år, da jeg endte med at gøre det eneste, jeg kunne, sagde han.

- Jeg var skrækslagen for at løbe i dybden. Jeg vidste, at jeg i så fald ville forstrække en muskel. Det værste er at have et instinkt for noget, som du har gjort hele dit liv, og så pludselig blive klar over, at det kan du ikke, forklarede han.

Karrieren var bestemt ikke forbi med skaden. Owen var fortsat en brølende god angriber, der hamrede bolde i kassen for Liverpool i Premier League. Så god at han i 2001 vandt Ballon d’Or foran en perlerække af stjerner som Kahn, Rivaldo, Zidane, Raúl, Beckham, Figo og Henry.

Han var topscorer i klubben syv sæsoner i træk og nåede i 297 kampe at score 160 mål.

Det fik Real Madrid til at smide 60 millioner kroner for ham i august 2004. Han fortsatte med at score mål, men han nåede aldrig samme højder som i Liverpool.

I Newcastle, der hentede ham i Real for snuden af Liverpool, brækkede han en knogle i foden og pådrog sig et års tid senere en ledbåndsskade samt efterfølgende skader i låret og lysken.

Han påpegede selv i BT Sports studie, at det kan ligge i generne.

- Jeg var som skabt til at få muskelskader. Både min far, der var professionel fodboldspiller i mange år, samt mine to brødre har haft mange, mange skader, sagde Owen.

Han overvejede talrige gange i løbet af karrieren at stoppe helt. I december 2012 tilbød han sågar ledelsen i Stoke City at indstille karrieren. Det skete dog først et halvt års tid senere.

- Jeg beundrer andre mennesker, der kan fortsætte med at spille af ren kærlighed for sporten. De taber måske nogle meter i fart, og de kan hoppe en division ned for at spille mod lidt dårligere hold. Men for mig var det kaos, sagde Owen.

Han fortalte desuden om det kuriosum, at han aldrig vendte retur til Liverpool, selvom der var givet hånd på det, da han tog til Madrid. Det var ene og alene et spørgsmål om penge.

- Jeg var rejst for otte millioner pund, og Liverpool ville give ti. Men så kom Newcastle og tilbød 16.

- Real Madrids præsident sagde til mig, at jeg enten skulle blive eller rejse til Newcastle. Jeg talte med Liverpool og spurgte, om de kunne matche, men de ti millioner var deres maksimum, fortalte Michael Owen.

