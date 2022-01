Vanvittig afslutning: Tottenham brager mod toppen

Tottenham havde masser af chancer, men fandt først til sidst præcisionen i lørdagens Premier League-opgør mod Watford.

Watford var ellers tæt på at indlede 2022 med at holde buret rent, hvilket holdet som det eneste i ligaen ikke har formået at gøre hidtil i sæsonen.

Men dybt i tillægstiden sendte en hovedstødsscoring fra Davinson Sánchez alligevel de tre point til London. Det blev 1-0 til gæsterne.

Sejren betyder, at Pierre-Emile Højbjergs Tottenham nu har 33 point for 18 kampe i sæsonen. Det rækker til en femteplads, mens Watford ligger lige over nedrykningsstregen med 13 point.

Pierre-Emile Højbjergs Tottenham ligger på femtepladsen i Premier League efter lørdagens sejr over Watford. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Højbjerg var atter blandt Antonio Contes udvalgte til startopstillingen hos Tottenham, som lagde et stort tryk på værternes mål.

Harry Kane forsøgte sig med flere langskud, der trods god kvalitet blev reddet af Watford-målmand Daniel Bachmann.

Også spanieren Sergio Reguilón var ophavsmand til en afslutning, mens Tottenham-spillerne sværmede om målet, men også det klarede Bachmann.

Tendensen fortsatte i anden halvleg, hvor Tottenham flere gange var lige ved og næsten.

Et af de største tilbud tilfaldt sydkoreaneren Son Heung-min, som uden held forsøgte at dirigere bolden i nettet på elegant vis midtvejs i anden halvleg.

Se den store redning fra Daniel Bachmann på Sons flugter

Indimellem kiggede Watford forbi i den anden ende, som da Joshua King måtte se et fremragende langskud blive reddet af en flyvende Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Men generelt sad Tottenham på begivenhederne, mens Watford forsøgte at undgå sjette nederlag i træk.

Mod kampens afslutning blev spillet afbrudt, da en episode uden for banen krævede fuld opmærksomhed fra de tilstedeværende læger.

Spillet blev sat i gang igen lidt efter, og der blev lagt otte minutter til.

Så gik den ellers ikke længere for Watford, som på en dødbold forsømte at afvise forsvarsspilleren Sánchez, hvis mål skabte stor forløsning blandt de lillaklædte Tottenham-spillere.

