Vanvittig helflugter: Er det årets mål i verden?

Det er efterhånden ret ofte, at et mål bliver udråbt til kandidat til årets mål, men denne weekend fik vi en værdig kandidat til verdens flotteste scoring i 2018.

Otte minutter inde i anden halvleg af kampen mellem Aston Villa og Sheffield Wednesday i den næstbedste engelske række scorede John McGinn til 1-1 for hjemmeholdet, og det var ikke et helt almindeligt mål.

Gæsterne headede bolden i en høj bue væk fra mål, og fem meter uden for feltet stod den 23-årige skotske midtbanespiller klar og svingede venstrebenet, så bolden med en buet helflugter strøg direkte mod mål, ramte overliggeren helt ude i hjørnet, slog ned på stregen og hoppede op i nettaget indvendigt.

- Det var et fantastisk mål fra John. Her kan du se, hvorfor han er blevet en fanfavorit så hurtigt. Det var et drømmemål, som han vil huske i lang tid, siger manager Steve Bruce til klubbens hjemmeside.

- Det er en skam, at vi ikke har andet i kampen, der gør, at han kan fejre det mere, siger Bruce.

Drømmemål hugget ind fra John McGinn - se det i tv-afspilleren over artiklen. Screenshot: TV3 Sport

Se målet i tv-afspilleren over artiklen. Screenshot: TV3 Sport

John McGinn jubler over 2018s måske bedste mål. Foto: Alan Walter/Ritzau Scanpix

Aston Villa tabte nemlig skuffende kampen med 1-2 på et mål af Sheffield Wednesdays Steven Fletcher, og begge hold ligger dermed midt i rækken med henholdsvis fem og seks point op til Leeds, der på førstepladsen styrer mod Premier League.

For John McGinn var det smukke mål hans første i otte kampe i Villa-trøjen siden skiftet fra skotske Hibernian i sommerpausen. McGinn debuterede i øvrigt på det skotske landshold mod Danmark i 2016 og har siden spillet ni landskampe, men uden at score. Så det flotte mål, du kan se i tv-afspilleren over artiklen er lidt af en sjældenhed for både McGinn og resten af verden.

I samme næstbedste engelske række scorede danske Henrik Dalsgaard og den tidligere Brøndby-bomber Teemu Pukki også - de mål kan du se her:



