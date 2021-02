Vanvittig nedsmeltning

Har man nogensinde set ham spille så dårligt?

Liverpool-keeper Alisson Becker er blevet lovprist længe, men efter fadæsen mod City må svaret på spørgsmålet være klart nej.

Liverpool havde kun tabt en ud af 29 hjemmekampe mod City, og det var tilbage i 2003 - fem år inden Manchester City kom på de nuværende ejeres stenrige hænder.

Men søndag blev de slået noget så eftertrykkeligt - og det var målmandens skyld.

Trods et afværget straffespark nåede Alisson at koste to mål, og resultatet på 4-1 blev grundlagt - af ham - på ti skæbnesvangre minutter i anden halvleg, hvor der var mere Samba-flødebolle end Sambabold over den.

City fortsætter deres flotte stime. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Straffe-kompleks

I første halvlegs begyndelse tog gæsterne fat i bolden, men de formåede ikke at forvandle boldspil til chancespil.

Det tog Liverpool sig i stedet af.

Sadio Mané og Roberto Firmino forsøgte sig med henholdsvis hoved og højreben, men der var ikke scoret et Premier League-mål mod City i over en måned, så det gav sig selv, at kasser ikke kom af sig selv.

Mens Liverpool havde fat i den lange ende, dukkede drible-trolden Raheem Sterling op af en æske. Den tidligere Liverpool-komet strøg gennem straffesparksfeltet med benene hvirvlende om bolden, og Fabinhos ben fangede hans.

City har ikke nemt ved straffesparkene for tiden. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Straffesparket var dommer Michael Oliver ikke i tvivl om, men der må herske en del tvivl om Ilkay Gündogans eksekvering af sparket, der blev sendt på The Kop i stedet for i mål.

Det var så tredje straffesparksskytte, der fejlede for Pep Guardiolas tropper i denne Premier League-sæson.

Özils farvel i Arsenal, Liverpools forsvarsindkøb og stilhed: Analyse af transfervinduet i Europa. Video: Discovery Networks Danmark

Skurk til helt

Til gengæld er de gode til at starte en halvleg, og minsandten om ikke Sterling tog et raid i feltet igen.

Denne gang serverede han den for Phil Foden, der dog blev blokeret af Alisson. Det gjorde Gündogan på returen dog ikke, og så kunne han tage revanche for det brændte straffespark.

Det rystede Mohamed Salah hurtigt af. Egypteren blev i modsatte ende hevet ned i feltet af den ellers sikre Ruben Dias, og dét straffespark blev konverteret med største selvfølgelighed.

Gündogan gjorde skaden god igen. Foto: Tim Keeton/Ritzau Scanpix

Brasilianske hjerneblødninger

Men så gik det helt galt.

Alisson gav først bolden til Foden, der let assisterede Gündogan. En meget usandsynlig dobbelt målscorer - især med tanke på det brændte straffe.

Kort efter gik der helt Loris Karius i den for den brasilianske keeper, der nu forærede Bernardo Silva kuglen i et risikabelt opspil. Køligt lagde han den over keeperen og over til Sterling, der kunne dirigere den ind i nærmest tomt mål.

For at gøre ondt værre lavede kortklippede Foden en regulær isse på skurken i målet, og så stod det lamslående 1-4 på måltavlen på Anfield.

På ti minutter var alt ødelagt for Liverpool, mens City cruiser videre i toppen.

