Vanvittig scoring - uhyggelig spænding før sidste runde

Kasper Schmeichel reddede bolden på stregen mod Manchester City, men senere fik de dog hul på bylden med et drømmemål og ligger nu til mesterskabet

Liverpool-mandskabet må sidde med foldede hænder og bede til de højere magter. De har nemlig brug for hjælp i allersidste runde af Premier League, efter Manchester City tog en nervepirrende sejr mod Leicester.

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel gjorde sit for at holde hjemmeholdet stangen og i første halvleg hev han en decideret verdensklasseredning op af hatten, da han reddede bolden på stregen.

SE KLIPPET ØVERST

Med tyve minutter igen måtte Schmeichel dog kapitulere og opgive sit clean sheet.

Veteranen Vincent Kompany havde sneget sig med frem og bragede den pludselig i mål med et fænomenalt spark.

Se det her:

Til slut havde den tidligere City-spiller Kelechi Iheanacho en enorm chance for at udligne værterne føring, men brændte til stor frustration for Leicester- og - ikke mindst - Liverpool-fans.

Liverpool er på 94 point, mens City med sejren ligger på 95 af slagsen. Med kun én runde tilbage af Premier League er der altså maksimal spænding til det sidste.

På den afgørende spilledag har Liverpool besøg af Wolverhampton, mens Manchester City skal til Brighton. Alle kampe spilles søndag 12. maj kl. 16.

Se også: Chok i Liverpool!

Se også: Pokkers! Snupper Brøndbys plan B

FCK's store triumf: De kan nå 'Barcelona-holdet'