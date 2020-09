Vanvittig udvikling: Nu er han i Arsenal

Det er ikke længe siden, at han reddede bolde i Superligaen.

I fire og et halvt år vogtede Runar Alex Runarsson målet i FC Nordsjælland, inden han vinkede farvel til Farum i 2018.

Mandag kunne islændingen så sige goddag til et liv som keeper i Premier League. For selveste Arsenal.

Den 25-årige landsholdsspiller har skrevet under på en kontrakt gældende for de næste fire sæsoner. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Han kommer til fra franske Dijon, hvor de to seneste år har ført til så megen god reklame, at storholdet fra London stod klar med næste trin på karrierstigen.

- Jeg er bare ekstremt glad og stolt. Det er en stor dag for mig og min familie. Jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Runarsson.

- Jeg ved, at det kommer til at medføre en masse hårdt arbejde, men jeg er klar til at gøre alt, jeg kan, for at få så mange minutter som muligt, fortæller keeperen.

Han skal i skole hos sin tidligere målmandstræner i FCN, Inaki Cana, som kom til London-klubben forrige år.

Den spanske læremester har været et vigtigt led i forbindelsen mellem Runarsson og Arsenal, fortæller hovedpersonen selv.

- Siden vi lærte hinanden at kende for fire år siden har vores forhold været rigtig godt. Vi har altid været i kontakt med hinanden, selv til trods for, at jeg spillede i Frankrig, og han var træner i England, siger Runarsson.

Den islandske målmand har fået nummer 13 i Arsenal og ventes at skulle varetage en tjans som reserve for tyske Bernd Leno.

