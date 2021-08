Vanvittig udvikling - tæt på skifte til Manchester United

Flere medier skriver, at Manchester City har trukket sig i kampen om Cristiano Ronaldo. Det ligner dermed, at den portugisiske superstjerne er på vej tilbage til Manchester United

Sagaen om Cristiano Ronaldo har taget endnu en overraskende drejning.

Flere medier skriver, at Manchester City har droppet forsøget på at hente Cristiano Ronaldo, og at superstjernen samtidig skulle være tæt på et skifte til sin gamle klub Manchester United.

Det skriver Simon Stone, journalist hos BBC, og transferjounalisten Fabrizio Romano, der på Twitter rapporterer den overraskende nyhed, hvor de skriver, at Manchester United føler sig sikre på at hente den portugisiske superstjerne tilbage til klubben.

Juventus-træner, Massimiliano Allegri, bekræftede fredag, at den portugisiske superstjerne havde meddelt, at han ønsker at forlade Juventus, og Cristiano Ronaldo skulle ifølge italienske medier også have sagt farvel til holdkammeraterne i Torino.

United står klar med åbne arme

På et pressemøde tidligere i dag fortalte manager for Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, at Manchester United stod klar med åbne arme, hvis Ronaldo havde lyst til at forlade Juventus.

- Vi har altid haft en god kommunikation. Bruno Fernandes er i kontakt med ham. Cristiano Ronaldo ved, hvordan vi har det med ham. Hvis har lyst til skifte, så ved han, at vi er her, sagde Solskjær på pressemødet.

Cristiano Ronaldo spillede i Manchester United fra 2003 til 2009, hvor han var med til at vinde tre Premier League-titler og Champions League i 2008.