Vanvittige scener: Helt utrolig afgørelse

Få havde spået Tottenham en chance for at tage point ude mod Manchester City lørdag aften. Premier Leagues tophold havde nemlig ikke tabt et opgør i ligaen siden oktober.

Og selv om gæsterne langt fra vadede i chancer, så var det alligevel nok til at bryde hjemmeholdets gode stime med en sejr på 3-2.

Det kunne blandt andet lade sig gøre på grund af en særdeles velspillende Harry Kane, der afgjorde kampen langt inde i tillægstiden.

Tottenham fik dermed sat tre vigtige point ind på kontoen, der efterlader holdet på syvendepladsen med 39 point. Manchester City skal snart se sig over skulderen efter Liverpool, der blot er seks point efter og har en kamp i hånden.

Det blev hurtigt tydeligt, at Tottenham-træner Antonio Conte havde lagt en klar strategi inden opgøret. Holdet skulle forsvare langt tilbage på egen banehalvdel og slå til i en kontra, når mulighed bød sig.

Og det gjorde den allerede efter fire minutter. Harry Kane trak ned i banen, modtog bolden og fik hurtigt sendt den lynhurtige Son Heung-min i dybden.

I stedet for at afslutte lagde sydkoreaneren bolden til rette for den nylejede svensker Dejan Kulusevski, der let kunne sparke bolden ind i et tomt mål.

Manchester overtog efterfølgende både spil og chancer. João Cancelo havde et par missere, inden Ilkay Gündogan fandt vej til træværket.

Efter 33 minutter blev det tunge pres dog for meget for gæsterne, da netop Gündogan bragte balance i regnskabet ved at følge op på en retur i feltet.

Kampbilledet forblev det samme i anden halvleg, men tempoet dalede en smule, og hjemmeholdet havde derfor sværere ved at bryde Tottenhams tætte kæder.

I stedet var det endnu en gang gæsterne, der udnyttede et kontraangreb, da Son fandt en fri Kane foran målet. Han kunne med stort overblik dirigere bolden op i målhjørnet.

Manchester City skulle få udlignet på et straffespark i tillægstiden, men glæden var kort, for Harry Kane afgjorde opgøret kort efter, da han pandede et indlæg fra Dejan Kulusevski forbi en chanceløs Ederson.