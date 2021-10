Vanvittige tal: Ronaldo slår Messi med verdensrekord

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har i årevis konkurreret mod hinanden om diverse rekorder. Mest om mål i forskellige turneringer og om tildeling af individuelle priser.

Men også på de sociale medier udspiller der sig en kamp.

Her har Ronaldo typisk været den toneangivende med 361 millioner følger på Instagram mod Messis 278 millioner.

Dog har Messi givet Ronaldo baghjul på antallet af 'likes' for et billede - med hele tre billeder faktisk.

Men den rekord er nu pulveriseret med billedet, hvor Ronaldo proklamerer, at han og kæresten Georgina Rodriguez venter tvillinger, og at han derfor bliver far til seks.

Det er nemlig i skrivende stund blevet 'liket' af 30,5 millioner følgere og overhaler dermed soleklart Messis billede af sig selv med den nye PSG-trøje.

Det billede fik nemlig 'kun' 22 millioner 'likes' eller lidt mere end det, hvor han poserer med pokalen efter at have vundet Copa America med Argentina.

De 30,5 millioner 'likes' er såmænd også verdensrekord for et billede slået op af en sportsstjerne, ja faktisk det mest 'likede' blandt alle stjernernes billeder.

Det er dog ikke det mest populære - og det bliver det næppe. For selvom det indtager en fornem andenplads af alle billeder på Instagram, så er der lang vej op til førstepladsens 55 millioner 'likes'.

Det er såmænd af et æg ...