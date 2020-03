Vanvittigt frustrerende: - Det er en forbandelse

Danmarks største Liverpool-fællesskab anerkender, at noget er vigtigere end fodbold, men har det forfærdeligt over, at det første mesterskab i 30 år ødelægges af coronavirus

Premier League er foreløbig suspenderet frem til 30. april, men coronavirussen forventes at hærge i England mindst en måned yderligere, og hvad gør man så?

Liverpool står foran det første mesterskab siden 1990, og også for klubbens mange danske fans er det ulideligt at se coronavirussen true det guld, de kun mangler to sejre i ni kampe for definitivt at sikre.

- Først og fremmest tror jeg ikke, at der er den Liverpool-fan i verden, der ikke føler, at vi må være ramt af en forbandelse, siger Daniel Sichlau til Ekstra Bladet.

Han er redaktør hos Redmen Family, Danmarks største Liverpool-fællesskab, og har lidt med klubben i mange år.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Sidste år manglede vi et enkelt point på trods af en fantastisk sæson, for seks år siden var det også tæt på, men så gled vores anfører, og når vi nu fører med 25 point, så kommer der en global pandemi. Der ligger en forbandelse over det.

- Det er vanvittigt frustrerende, for mesterskabet er så tæt på, og alligevel er det så så langt fra.

- Vi trøster os med, at Premier League har meldt ud, at de går efter at kunne færdigspille sæsonen, siger Sichlau.

West Ham-næstformand Karren Brady har ellers argumenteret for, at hele sæsonen bør annulleres, så der slet ikke kåres en mester.

Og senest har Bournemouth-spilleren Joshua King sagt, at han forventer det samme. En annullering kræver dog stemmer fra 14 af 20 Premier League-klubber.

- Det er et drømmescenarie for vores største rivaler, men det vil være en håbløs løsning, siger Sichlau og henviser til rettighedshavere og det faktum, at der også skal findes hold til europæiske pladser og op- og nedrykkere.

- Set fra en fanmæssig vinkel vil det også være galimatias ikke at anerkende, at Liverpool har flået ligaen fra hinanden og fortjener at gøre arbejdet færdigt. Ser man bort fra det, så er rivaliseringen blevet for stor.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Alle vil finde det mest fair at spille de sidste ni runder færdig, men hvis man ikke kan det, så er der også nævnt som en mulighed, at stillingen bare bliver lagt fast, som den er nu.

Men heller ikke det er helt godt for en Liverpool-fan.

- At blive skrivebordsmester vil være et kæmpe antiklimaks for alle.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi havde gjort klar til den helt store fest, men vi må også bare acceptere tingenes tilstand, og når det så er sikkert at samles igen, så må vi holde en forsinket mesterskabsfest.

- Men der er mange, der har købt fly og dyre hoteller og billetter til midt i maj, hvor der har været udsolgt i lang tid og også skulle være busparade, siger Sichlau.

Han understreger, at selvom han og de danske medfans er meget ærgerlige, så har de selvfølgelig forståelse for situationens alvor, og at der er ting, der er vigtigere end fodbold.

Det var først i sidste uge, at de begyndte at frygte for, at virussen kunne påvirke mesterskabet.

- Mandag kunne vi se, at noget var på vej, tirsdag anbefalede vi vores medlemmer at være forsigtige på pubber over hele landet, og vi fik håndsprit ud, hvor vi ser kampene. Onsdag anbefalede vi så at aflyse arrangementer, og så kom statsministerens pressemøde jo, siger Sichlau.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Det var netop onsdag i sidste uge, at Liverpool røg ud af Champions League mod Atlético Madrid, og resultaterne i Premier League har også været nedadgående efter en ellers suveræn sæson.

Onde tunger har derfor peget på, at coronakrisen kom på et godt tidspunkt for Liverpool, men den køber Sichlau ikke.

- Der er selvfølgelig spillere, der er ramt af skader, der kan blive klar til maj, juni, eller hvornår der spilles igen.

- Og personligt ærgrer det mig, at det sidste vi har set til Liverpool, var, at de scorede i overtiden og var på vej videre, og så ender de med at tabe, siger Sichlau.

Han og det danske Liverpool-fællesskab har nu sat de planer for maj, man har forberedt gennem flere måneder, på pause, og imens må de nøjes med at varme sig på de mange arkivklip, der findes på klubbens hjemmeside.

En engelsk professor forudså i sidste uge, at coronavirussen i England først ville aftage om 10-14 uger, og kommer ligaen først i gang i slutningen af maj eller slutningen af juni, så bliver det svært at nå at spille de resterende ni runder, der kan sikre Liverpool det første mesterskab siden 1990.

