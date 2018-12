Vanvittigt mål: Danskerklub scorer med hånden

SE SOUTHAMPTONS KOMISKE MÅL I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Der blev sat dansk Premier League-rekord, da fem danske spillere var på banen til kampen mellem Huddersfield og Southampton to dage før jul, men her til aften er kun den ene af Southamptons to danskere i aktion mod West Ham.

Southampton vandt kampen mod Huddersfield med 3-1, men fire minutter før tid modtog Pierre-Emile Højbjerg en advarsel, og det betød, at han ikke var med i denne torsdag aftens kamp mod West Ham.

- Pierre har hævet sit niveau markant i de seneste to kampe, men vi har Lemina tilbage, og alle ved, at han er en fantastisk spiller. Han har ikke spillet i lang tid i dette system, men jeg mener, at han vil være en perfekt afløser for Pierre, siger manager Ralph Hasenhüttl ifølge klubbens hjemmeside som optakt til kampen.

#SaintsFC boss Ralph Hasenhüttl on overcoming the loss of Pierre-Emile Højbjerg to a one-game ban: pic.twitter.com/bZBMDnv7Fi — Southampton FC (@SouthamptonFC) 27. december 2018

Kun en af to Southampton-danskerer i kamp her til aftne. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Mens Højbjerg altså ikke var med, så spillede Jannik Vestergaard hele kampen mod West Ham, hvor sydenglænderne jagtede tredje sejr i træk.

Efter 0-0 ved pausen kom der mere gang i kampen fem minutter efter pausen, hvor Southampton kom foran 1-0 på et noget komisk mål.

I flere omgange lignede det offside, men dommeren traf den rigtige beslutning - men kun lige indtil bolden røg i nettet, for her viste de langsomme tv-billeder, at West Ham-spilleren Angelo Ogbonna sendte bolden ind på hånden af Southampton-spilleren Nathan Redmond, der med strakte arme slog bolden i nettet til 1-0.

To minutter senere fik Felipe Anderson dog udlignet på et langskud for West Ham, mens han yderligere fem minutter senere gjorde det til 2-1 for West Ham, der blev kampens resultat.

West Ham er nu oppe som nummer ni, mens Southampton hænger fast i bunden af rækken med tre point ned til nedrykningsstregen, og i næste kamp venter Manchester City for danskerklubben, der igen kan råde over Pierre-Emile Højbjerg.

Afslørede Tøftings familietragedie: Det var kalkuleret ondskab

Se også: Uro i Liverpool: Utilfreds spiller raser over Klopp

Se også: Blev kun 17 år: Stort norsk håb er død

Se også: Vinder medaljer på stribe: Dansker stopper som landstræner

Se også: Arnesen scorer nyt job: Fortsætter han på dansk tv?