Vanvittigt United-tilbud: Vil give stjernen én milliard kroner

Spanske David De Gea har - med undtagelse af lidt startvanskeligheder - været en sikker sidste skanse for Manchester United, siden han kom til klubben i 2011.

I den tid er det blevet til et hav af kampe - heraf 39 for det spanske landshold - og en status som en af verdens absolut bedste målmænd. Derfor er Manchester United naturligvis også mere end interesseret i at forlænge spanierens kontrakt, der udløber næste sæson.

Og de er klar til at åbne den helt, helt, helt store portemonnæ for at overbevise De Gea om, at han skal blive i den røde del af Manchester.

Faktisk er de klar til at gøre ham til den bedst betalte målmand i verden. Sådan lyder det fra The Telegraph.

117 millioner pund (974 millioner danske kroner, red.) kan der tikke ind på De Gea husstandens konto, hvis han sætter sin underskrift på en kontrakt for de næste seks år.

Det betyder en ugeløn på 375.000 pund (3,1 millioner danske kroner, red.), og det er trods alt også en slags penge.

Blandt de bedst betalte

Ifølge avisen har 28-årige De Gea brugt lang tid på at overveje sin fremtid i klubben. Efter den seneste sæson, hvor United på skuffende vis endte som nummer seks i Premier League, har målmandens humør været dalende.

Ligesom formen også var det i sidste del af sæsonen ...

De Gea i aktion i træningskampen mod Inter. Foto: ROSLAN RAHMAN/AFP/Ritzau Scanpix

Men udsigten til at komme op på en andenplads i lønhierakiet, kun overgået af Alexis Sanchez, og det gode samarbejde med målmandstræneren Emilio Alvarez kan være lige præcis det, der skal til for at overbevise ham om, at karrieren skal fortsætte i United.

David De Gea stod da også imellem stængerne, da United i lørdags startede deres optakt til den nye sæson. Det gjorde de med en træningskamp i Singapore, hvor Inter blev slået 1-0.

