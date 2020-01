Var det afskedskampen? Eriksen enig med Inter

- Inter og Christian Eriksen er enige. En mundtlig aftale om en kontrakt til 2024 er faldet på plads inden for de seneste timer.

Blot 12 minutter før kickoff kom meldingen hos den italienske avis Gazzetta dello Sport.

Måske var det derfor, at danskeren virkede fuldstændig fraværende fra kampens start i Tottenhams 0-1-nederlag hjemme mod Liverpool.

Uret havde endnu ikke passeret to minutter, da Roberto Firminos driblinger gjorde Eriksen rundtosset, og kun stolpen forhindrede Liverpool i at komme foran.

Uvant rolle

Resten af halvlegen agerede Tottenham som et bundhold, og det virkede som fri fantasi at påstå, at netop disse to hold for syv måneder siden spillede en ligeværdig Champions League-finale.

Christian Eriksen blev ikke brugt, hvor han er bedst mod Liverpool. Fotos: Glyn Kirk/Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Og Christian Eriksen var placeret i en uvant rolle som defensiv midtbane. Sammen med Harry Winks var han udset til at lukke huller og erobre bolde. Når han så fik fat i bolden skulle han stå for afleveringerne frem til Lucas Moura og Son Heung-Min, der udgjorde angrebet i Harry Kanes skadesfravær.

Problemet var bare, at Eriksen og Tottenham stort set aldrig fik fat i bolden, og så var det svært at skabe chancer.

35 mio til 75 mio

En enkelt gang kom Eriksen selv frem til et langskud efter 20 minutter, men sparkede fladt og uden power - ja en ægte jordtriller, og så er det jo meget godt scoret, at han i Inter vil øge lønnen fra 35 mio til 75 mio årligt.

Danskeren var ikke involveret, da Firmino kort før pausen hamrede sejrsmålet i nettet tæt under mål.

Med sejren er Liverpool nu 16 point foran nummer to, mens Tottenham er otter, og det virker efterhånden fornuftigt af danskeren at forlade London hurtigst muligt.

Eriksen blev skiftet ud efter 68 minutter. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Afskedskamp?

Som defensiv midt kommer Eriksens offensive kvaliteter i hvert fald ikke til sin ret. Det så José Mourinho også efter 68 minutter, hvor han hev Eriksen af banen til lige dele klapsalver og piften.

Var det afskedskampen, så kræver det, at Tottenham og Inter også bliver enige om en pris. Tottenham kræver 150 mio kroner, men ifølge den italienske avis håber Inter at slippe en anelse billigere.

