VAR kan ændre 20 år gammel regel

VAR har været heftigt diskuteret, siden det blev indført i Premier League forud for denne sæson, og der blev mildt sagt ikke lagt en dæmper på debatten i juledagene, hvor hele fem mål blev annulleret på grund af VAR.

Det er især de situationer, hvor VAR har opfanget, at en lillebitte del af spillerens hæl eller tå er i offside, som har fået mange op at ringe. Det er ødelæggende for sporten, lyder det fra kritikerne.

Noget tyder på, at FIFA er lydhør.

The Times erfarer, at FIFA diskuterer en ændring af offside-reglen på baggrund af de mange situationer, der er opstået med VAR.

Helt konkret er det på blokken at indføre, at en spiller helt åbenlyst skal være foran modstanderholdets bagerste mand for at være offside. Det vil altså ikke længere være nok med spidsen af knæet eller en hæl.

Hvis FIFA vælger at gå videre med reglen, lander den i første omgang hos The International Football Association Board, der skal foretage en række tests, inden offside-reglen vil kunne ændres og indføres på fodboldbanen.

Det er præcis 20 år siden, at man senest ændrede i reglerne for offside. Dengang blev det indført, at man godt kunne være på linje med modstanderens bagerste markspiller uden at være offside.

Fra den kommende sæson indføres VAR efter planen i Superligaen.

