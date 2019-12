VAR sender Liverpool tættere på titlen

Suveræne Liverpool fik VAR-hjælp til sejr nr. 19 i denne sæson.

TV-billederne kombineret med Wolverhampton-spillernes reaktioner mere end antydede, at kampens enlige mål var en kæmpe fejl.

I sekvensen inden Sadio Mané scorede 1-0, havde dommer Anthony Taylor tilsyneladende fløjtet for frispark til ulvene, da dommeren mente, at Adam Lallana havde brugt armen til at få bolden bugseret hen til målskytten.

Derfor mundede søndagens sene kamp i Premier League ud i en ny VAR-diskussion, fordi VAR kan ikke 'overrule' et frispark, selv om TV-billederne viste, at det var tale om en fejlkendelse, hvis der var blevet dømt frispark. Ifølge Sky Sports blev det dog også tjekket i VAR-rummet, om dommeren havde fløjtet, inden bolden var i nettet.

Få minutter senere betød VAR, at Wolverhampton fik en udligning til 1-1 annulleret på grund af en millimeterfin offside.

Ulvenes 19-årige Pedro Neto nettede, da Liverpools forsvar blev fikseret, og en bold passerede igennem feltet til den udækkede unge portugiser.

Indtil da havde Liverpool domineret 1. halvleg og været lige ved og næsten i flere situationer.

Det var som om, at det annullerede mål fik Wolverhampton til at glemme, at man havde været i kamp for to dage siden mod Manchester City.

I hvert fald kom gæsterne ud til 2. halvleg med stor energi og vrede, men Liverpool afværgede i første ombæring presset, men i slutminutterne prøvede ulvene med de sidste kræfter at få hevet det ene point med hjem i en ganske underholdende kamp.

Hjemmeholdet kan efter endnu en sejr træde ind i det nye år som ubesejret i denne sæson.

En enkelt uafgjort mod Manchester United er den eneste 'plet' på den imponerende sejrsrække, som allerede får Liverpool til at ligne en kommende mester 30 år efter det seneste mesterskab til The Reds.