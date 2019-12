Varsler farvel til legendarisk stadion

Premier League-klubben Everton har planer om at opføre et nyt stadion, og klubben har mandag offentliggjort de sidste detaljer og sendt de endelige planer til kommunen.

Det nye stadion skal efter tegningerne kunne huse 52.000 tilskuere og vil dermed få en noget større kapacitet end klubbens aktuelle arena, Goodison Park.

Den legendariske hjemmebane, der blev opført tilbage i 1892, kan i sin nuværende form tage imod 39.572 tilskuere.

39.572 tilskuere er der plads på Evertons nuværende hjemmebane, Goodison Park. Foto: Paul Ellis / Ritzau Scanpix.

Goodison Park har været Evertons legendariske hjemmebane siden 1892. Snart kan det dog være slut. Foto: Phil Noble / Ritzau Scanpix.

Det nye stadion skal efter planerne ligge på Bramley-Moore Dock ud til Mersey-floden, så tæt på havnefronten i Liverpool, at bolden nemt kan havne i vandet, hvis den får et los ud af forsvarszonen.

- Bliver planerne godkendt, bliver det et stadion i verdensklasse og en katalysator for Liverpool City Regions fortsatte vækst og succes, siger Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale til klubbens hjemmeside.

Arkitekten Dan Meis er udset til at designe stadionet, som ventes at komme til at koste omkring 4,4 milliarder kroner.

Hvis alt går vel, skal stadion stå klar til sæsonen 2023/24.

