Varsler mytteri hvis Solskjær ikke får jobbet

Gary Neville mener ikke, at der er nogen vej tilbage. Ole Gunnar Solskjær skal være permanent manager i Manchester United

Da Ole Gunnar Solskjær overtog tøjlerne på Old Trafford i december, var der ikke mange, der levnede den høflige nordmand store chancer for at erobre manager-sædet på permanent basis.

Men tre måneder, 13 kampe og 11 sejre senere har 'The Baby-Faced Assassin' overvundet de fleste skeptikere og ligner nu pludselig en mand, der ligger mere end lunt i svinget i kapløbet om jobbet på Drømmenes Teater.

Spørger man Solskjærs gamle kollega i United, Gary Neville, som i dag kloger sig som fodbold-ekspert på Sky Sports, så har nordmanden gjort det så godt, at det vil være noget nær umuligt for bestyrelsen i klubben at kigge på andre kandidater.

Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær var begge en del af treble-triumfen i 1999. Undervejs blev Brøndby og Bo Hansen nedlagt med 6-2 i Parken. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

- De sang 'Ole Gunnar Solskjær' i hele anden halvleg. Stemningen er fuldstændig forandret.

- Han har publikum med sig. Som tingene ser ud lige nu, så er bestyrelsen ikke i en position, hvor de kan give jobbet til nogen andre. Jeg tror, der ville opstå mytteri, siger Neville.

Kommentaren faldt efter søndagens hjemmekamp mod ærkerivalerne Liverpool, som endte 0-0.

Et resultat, som betyder, at Solskjær nu er den manager i Premier Leagues historie, der har skrabet flest point sammen i løbet af de første ti kampe som manager. 26 point er det blevet til, hvilket overgår tidligere Chelsea manager Guus Hiddink med et enkelt point.

Ole Gunnar Solskjær blev udødeliggjort i den røde del af Manchester efter sit sejsmål i Champions League finalen mod Bayern Munchen i overtiden. Foto: Ritzau Scanpix

Den imponerende formkurve, som helten fra Champions League finalen i 1999 har formået at opbygge, har på bemærkelsesværdig vis kanoneret United tilbage i kampen om en top-4 placering i den bedste engelske række.

En bedrift, som de færreste havde turdet at drømme om, da Jose Mourinho fik sparket i slutningen af 2018. Portugiseren var blevet notorisk berygtet for sin defensive spillestil, som af mange fans og eksperter blev anset som alt andet end i tråd med de værdier, som Manchester United er kendt for.

Derfor var en tilbagevenden til de 'gamle dyder' også øverst på dagsordenen for Solskjær, da han afholdt sit første pressemøde som United-manager.

Og nordmanden har i dén grad leveret varen og har om muligt spillet sig endnu længere ind i hjerterne på United-tilhængerne.

- For tre måneder siden ville tilskuerne have sunget 'attack, attack, attack,' hvis det stod 0-0 på hjemmebane.

- Fansene elsker ham. De bakkede allesammen op om holdet i anden halvleg, men de sang mest for ham, siger Gary Neville.

Manchester United indtager efter 27 kampe Premier Leagues femteplads, ét point efter Arsenal på fjerdepladsen. Solskjærs tropper kan dog blive overhalet af Chelsea, der ligger på sjettepladsen, to point efter United, men med en kamp i baghånden.

