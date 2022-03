Vejen spærret: Stjerne fanget i Rusland

Fanget i Moskva, væk fra venner og familie.

Det er virkeligheden for den tidligere Chelsea- og Liverpool-stjerne Victor Moses, der til daglig spiller for Spartak Moskva.

Moses har ligesom resten af de udenlandske spillere i den russiske liga fået mulighed for at forhandle midlertidige kontrakter med nye klubber uden for Rusland indtil den 30. juni.

Den mulighed vil Premier League-klubben Burnley gerne benytte sig af, og de har derfor tilbudt nigerianeren en kontrakt.

Englænderne får dog ikke lov at hente 31-årige kantspiller i denne omgang, da Premier League forbyder mandskaberne at hente forstærkninger uden for tranferperioderne.

Det skriver Sky Sports.

Ifølge Premier League ville overgange på den front stride imod den sportslige integritet i ligaen.

Det vil sige, at Burnley kunne drage fordel af at hente Victor Moses og styrke deres muligheder for at overleve i den tætte nedrykningskamp.

Premier League har ikke kommenteret sagen endnu, men Sky Sports forventer, at de udsender en pressemeddelelse i den nærmeste fremtid.

Åbne arme

Modsat Premier League har den danske Superliga gjort det muligt for klubberne at hente spillere i Rusland.

Den mulighed var FC Midtjylland hurtige til at gøre brug af, da de hentede Anders Dreyer hjem på lånt tid fra Rubin Kazan.

The Championship i England har også tilladt klubberne at hente spillere i Rusland, hvilket Sheffield United blandt andet har gjort brug af, men det er altså endnu ikke tilladt i den bedste engelske række.

Victor Moses' fremtid er derfor stadig uvis, og han må derfor vente med at se sin familie, der bor i England.

