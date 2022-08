Venner for altid: Nu mødes de som 'fjender'

- Alle hold uden for top seks kan rykke ned, og vi har en stærk tro på, at vi kan forbedre os, siger Brentfords danske træner, Thomas Frank, der glæder sig til dagens gensyn med Christian Eriksen

Gensynsglæden bliver stor lørdag aften, når Christian Eriksen vender ’hjem’ til Brentford Community Stadium på et kort gæstevisit.

- Jeg glæder mig til at se Christian igen, men jeg havde hellere set ham på mit hold, siger Thomas Frank med et skævt smil.

Allerede i anden spillerunde møder Christian Eriksen den klub, hvor han for alvor kickstartede karrieren efter det dramatiske kollaps i Parken for 14 måneder siden.

Christian Eriksen på træningsbanen i foråret, hvor han spillede for Thomas Frank i Brentford. Nu mødes de igen - som modstandere. Foto: Lars Poulsen.

Fra tribunen lørdag aften vil landstræner Kasper Hjulmand følge med, når Thomas Frank møder Christian Eriksen i Premier League.

Mens Brentford kom fra land med point, er krisesnakken allerede begyndt at rumle i Manchester United efter 1-2-nederlaget til Brighton.

- Jeg tror, Manchester United er et svært sted at være. Det handler meget om at holde støjen ude. For der er meget støj i den engelske presse.

- Jeg synes, projektet med Erik ten Hag er spændende på den lange bane, siger Thomas Frank.

Han spærrede øjnene ekstra op, da han så Christian Eriksens debut for Manchester United.

Det var ikke lige på den position, han havde forventet at se sin tidligere spiller. Som falsk nier på et Manchester-mandskab, der dog manglede både en formsvag Cristiano Ronaldo og en skadet Anthony Martial.

Christian Eriksen kommer lørdag på gæstevisit på sin gamle hjemmebane, når Manchester United møder Brentford. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix.

- Christian er bedre på flere andre positioner. Når vi møder dem lørdag, stiller de med en rigtig angriber på 9’er-positionen, forudser Thomas Frank og hentyder til, at enten Martial eller Ronaldo spiller fra start.

Brentford-bossen er fuldstændig afklaret med, at Christian Eriksen kun fik et halvt år i klubben og nu tørner ud for en af verdens største klubber.

- Vi kender præmissen. Hvis ikke Christian var faldet død om og måtte opgive kontrakten i Italien, havde vi aldrig nogensinde haft muligheden for at få ham til vores klub, erkender Thomas Frank.

Mikkel Damsgaard kommer ikke med fra start. Han er en type, der har nogle af de samme egenskaber som Eriksen.

Han har et eminent blik for spillet, han er teknisk velfunderet, har hurtige fødder og kan anvendes på flere offensive positioner.

Landstræner Kasper Hjulmand glæder sig over skiftet, og han forventer, det bliver godt for den 22-årige offensivspiller.

- Damsgaard skal have fysikken helt på plads og op i tempo, så er jeg sikker på, han er havnet et rigtig godt sted for at udvikle sig, siger Kasper Hjulmand.

Efter den flotte 13. plads i debutsæsonen venter nu den svære sæson to. Sky Sports' fodboldekspert Jamie Carragher har sendt en advarsel om, at han tror Brentford får det meget svært.

Sky Sports-eksperten Jamie Carragher, der tidligere spillede for Liverpool, har forudsagt, at Brentford kan få det meget svært i sæsonen. Foto: GrahamHunt/Pro Sports Rex.

Men Thomas Frank køber simpelthen ikke præmissen.

Brentford-træneren er fast i troen på, at den lille London-klub nok skal klare det.

Sæsonpremieren var et bevis på, hvor stærk mentaliteten er i truppen. De var bagud 0-2 mod Leicester, men på en stærk halv time fik de sikret point.

- Det viser noget om vores vilje og mentalitet, siger Thomas Frank og uddyber:

- Når jeg kigger på stats og alle de tal, vi analyserer, ser det godt ud. Vi er i udvikling og har en tro på, at vi kan forbedre os.

- Vi vil gerne være i top tre blandt hold i Premier League, der løber mest. Når vi er det, kan vi presse modstanderne og løbe de ekstra nødvendige meter. For os er det helt afgørende, at vi er gode fysisk og stærke defensivt.

- Vores høje arbejdsmoral løfter os som hold, pointerer Thomas Frank.

- Når vi ser bort fra top-6 holdene i Premier League, så kan alle øvrige rykke ned. Der er ikke den store forskel på holdene, mener Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

Han vedkender, at det er forbundet med en stor risiko, når man spiller i verdens hårdeste liga, Premier League.

- Er der en chance for, at vi kommer i top ti. Det vil jeg mene. Vi satser på at forbedre os.

- Men der er også en risiko for, at vi rykker ned. Som jeg ser det, kan alle hold uden for top seks rykke ned.

- Forskellen på de 14 øvrige hold uden for top seks er ikke særlig stor. Derfor er det hele tiden de små marginaler, som er afgørende på det her niveau, påpeger han.

Frank går sine egne veje

Købet af Mikkel Damsgaard er helt i tråd med den strategi, som Thomas Frank har lagt i Brentford.

En ung, talentfuld spiller, der endnu ikke har ramt toppen af karrieren. Der er stadig meget at udvikle og bevise.

Han er eksemplet på et talent, som Thomas Frank kan forme i fremtidens Brentford.

Og lad så bare de andre klubber løbe med de erfarne, etablerede og afdankede spillere, der lige skal tjene de sidste millioner, inden karrieren lægges på hylden.

Thomas Frank har i sommer hentet tre unge, talentfulde spillere som hver har kostet mere end 100 mio. kr. Han forventer også, at alle kan træde direkte ind og hjælpe holdet fra dag ét. Foto: Lars Poulsen.

Thomas Frank har slet ikke skelet den vej, når han her i sommer har været ude at bruge store penge på transfermarkedet.

Sommerens transfervindue har været beviset på, at Thomas Frank og Brentford går helt andre veje end rivalerne i Premier League.

Thomas Frank satser ungt. Og har været villig til at betale store penge for de unge talenter. Tre spillere har således hver kostet over 100 mio. kr. i sommerens vindue.

Keane Lewis-Potter er købt i Hull, skotten Aaron Hickey er hentet i Bologna, og så er Mikkel Damsgaard kommet til fra Sampdoria.

- Den måde, vi har handlet på her i sommer, er et udtryk for, hvordan vi vil gøre det i Brentford, siger Thomas Frank og uddyber:

- Hvis du skal hente spillere, der skal hjælpe dig fra dag ét, skal du op i den kategori, vi har handlet. Selvfølgelig er der en risiko med unge spillere, men det er sådan, vi gerne vil gøre det.

- Vi håber, de unge kan hjælpe os og forbedre sig her. Så kan vi måske om nogle år sælge dem videre til en top seks-klub, forklarer Thomas Frank.

Mikkel Damsgaard scorede for Danmark mod England i EM-semifinalen. Nu tørner han ud for Brentford, hvor han ligner afløseren for Christian Eriksen. Finn Frandsen.

Når man kigger på konkurrenterne, er der ingen, der handler som Brentford i Premier League.

Som eksempel har Aston Villa primært hentet erfarne spillere, og oprykkerne fra Nottingham Forest har hentet et helt nyt hold i jagten på overlevelse i Premier League.

Mikkel Damsgaard skal ikke forvente en startplads lørdag. Torsdag var første træningsdag med de nye holdkammerater. Derfor vil det være mere naturligt, at han indtager en plads på bænken mod Manchester United.

