Ventetiden er forbi: Eriksen spiller

259 dage efter han faldt om i Parken kommer Christian Eriksen til at spille sin første officielle kamp, når han lørdag er med for Brentford mod Newcastle i Premier League.

På et pressemøde fredag fortæller Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, at Eriksen er med i Brentfords kamptrup til lørdagens opgør og vil komme på banen.

- Det er en stor dag for os alle, men især Christian og hans familie, siger Frank ifølge Brentfords Twitter-konto.

Christian Eriksen faldt 12. juni om i Parken under Danmarks første kamp ved EM mod Finland med et hjertestop.

Han blev efterfølgende løst fra sin kontrakt med Inter, da han ikke vil kunne spille i Italien med den pacemaker, han har fået indopereret.

31. januar annoncerede Brentford, at klubben havde hentet den danske profil ind på en kontrakt, der i første omgang løber sæsonen ud.

Efter tiltrædelsen i Brentford har han deltaget i to testkampe mod Southend og Rangers. Mod Rangers lagde midtbanespilleren op til to mål.

- Jeg er et godt sted både mentalt og fysisk, og det er det vigtigste lige nu. Jeg er faktisk lidt overrasket over, hvordan min krop reagerer på at være i gang igen.

- Jeg har trænet hårdt, men jeg forventede ikke, at det ville føles så godt, som det gør nu. Så jeg er meget positiv, sagde Christian Eriksen tidligere i denne uge i en video, som Brentford lagde ud på klubbens sociale medier.

I begyndelsen af januar stillede Christian Eriksen op til sit første interview, efter at han faldt om i Parken mod Finland.

Her slog han i en snak med DR Sporten fast, at ambitionen er at vende tilbage til det danske landshold og blive en del af VM-truppen i Qatar.