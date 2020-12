Verdens bedste kåres: Sidder i pyjamas

- Pernille har en fantastisk mentalitet, der har ført hende til, hvor hun er i dag.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi som klub ikke kan tage æren for det. De bedste spillere har en ufattelig fokus på detaljen, og de har det dag ud og dag ind på træningsbanen, og Pernille er ekstraordinær til træning.

- Hendes mål, assists og involvering i at kreere vores mål har været utrolig.

Chelsea-manager Emma Hayes hylder i The Sun sin danske verdensstjerne Pernille Harder før aftenens FIFA-kåring, hvor verdens bedste spiller skal kåres.

Også Hayes selv er nomineret - bare som årets træner, og det er også stort for hende.

- Jeg har mange musiker-venner fra USA, og jeg siger til dem. Det her er som at blive nomineret til en Grammy eller Oscar.

Chelsea-manager Emma Hayes kan ligesom Pernille Harder blive kåret til verdens bedste. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Hun ser frem til aftenens kåring, men griber det noget utraditionelt an i disse coronatider, hvor alt afvikles digitalt.

- Tilsyneladende skal jeg bære noget formelt tøj, men fordi jeg sidder hjemme ved computeren, så vil jeg nok bare tage noget ud over min pyjamas, siger hun.

- Jeg håber, at min søn er stille. Hvis han ikke er, så må jeg give ham noget chokolade eller sætte Toy Story på, så jeg kan få 15 minutter, siger Hayes.

Hayes er oppe mod Lyon-træner Jean-Luc Vasseur og den hollandske landstræner Sarina Wiegman.

