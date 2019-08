Verdens dyreste til lægetjek: 21 gange sin vægt værd i guld

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her

Harry Maguire vejer 100 kilo.

Lørdag bliver han officielt verdens dyreste forsvarsspiller. Pris: 80 mio. pund – med den aktuelle vekselkurs svarer det til 652.728.000 kroner.

Guld stod fredag aften i ca. 312.377 kr. pr. kilo.

100 kilo guld koster 31.237.700 kroner.

Harry Maguire kan altså roligt prale af, at han er sin vægt værd i guld. Faktisk er han 20,8 gange mere værdifuld end det ædle metal! Her på stedet er vi ikke smålige. Skal vi ikke bare runde op og sige, at Harry Maguire er 21 gange sin vægt værd i guld!

Stort set samtlige engelske sportsmedier kan fortælle, at Manchester United og Leicester City fredag morgen blev enige om prisen på de 80. mio. pund, der er verdensrekord for en handlet forsvarsspiller. Ifølge bl.a. Manchester Evening News mangler kun et lægetjek lørdag morgen, før klubberne kan annoncere landsholdsspillerens overgang til Ole Gunnar Solskjærs United-mandskab.

Der har været dømt ’done deal’ adskillige gang de sidste to uger, men denne gang skulle den være helt sikker, garanterer såvel The Telegraph, BBC og talrige andre fodboldmedier.

Harry Maguire i aktion for Leicester i en testkamp mod Stoke for en stiv uge siden. Fredag aften var han af logiske årsager helt ude af truppen, da Leicester mødte Atalanta. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 26-årige forsvarsspiller, der for alvor ramte tv-skærmene under VM sidste sommer i Rusland, overhaler med handlen de 75 mio. pund, Liverpool betalte Southampton for Virgil van Dijk sidste sæson.

Harry Maguire bliver Uniteds tredje store sommerkøb efter Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, der ankom fra Crystal Palace og Swansea. Stopperen har spillet 69 Premier League-kampe for Leicester, efter han kom til klubben fra Hull City i 2017.

Manchester-klubben har længe været på jagt efter Harry Maguire, men klubben bakkede ud af forhandlingerne for et år siden, fordi man mente, 70 mio. pund trods alt var for meget. Nu henter man ham i stedet for 10 mio. pund ekstra…

Harry Maguire var af indlysende årsager ikke med i den Leicester-trup, der fredag aften spillede en testkamp mod Atalanta på King Power Stadium.

