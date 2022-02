Verdens øjne hvilede på Eriksen

Hele verden fulgte med, da Christian Eriksen fik debut for Brentford lørdag mod Newcastle i Premier League

Til stående applaus og jubel blev 30-årige Christian Eriksen skiftet ind i det 52. minut mod Newcastle. Hans første minutter i en betydelig fodboldkamp siden den forfærdelige episode i sommer.

Det var hårde vilkår for den danske midtbanespiller, da Brentford var bagud med 0-2 og reduceret til 11 mand.

Ikke desto mindre har debuten trukket overskrifter verden rundt. Fra USA til Australien har der været skrevet om hans tilbagevenden, og en lang række europæiske medier meldte sig naturligvis også på banen.

Franske L'Équipe, hollandske De Telegraaf og polske TVP Sport fyldte spalterne, og spanske Marca gav flotte ord med på vejen.

'Christian Eriksen får debut og fuldfører et utroligt comeback til fodbold,' skriver sidstnævnte medie i overskriften.

Den australske avis The Sunday Times, der bliver distribueret til hele det vestlige Australien, skrev også om den danske stjerne.

'Applaus til Eriksen på hans comeback-dag.'

51 minutter og 22 sekunder inde i kampen blev Eriksen skiftet ind. Foto: Daniel Hambury/Ritzau Scanpix

Hilsner fra holdkammerater

Det er dog ikke kun de internationale medier, der har glædet sig over at se Eriksen tilbage på en fodboldbane.

For tidligere og nuværende holdkammerater har også bifaldet det på de sociale medier.

Hans landsholdskammerat Andreas Skov Olsen har på en story på Instagram delt et billede af fjernsynet derhjemme, hvor han ser Eriksen komme på banen.

'Fantastisk at se,' skriver han til billedet.

Eriksens gode ven og tidligere holdkammerat i Tottenham Eric Dier har delt Premier Leagues billede af returen på sin story på Instagram.

En anden tidligere Spurs-holdkammerat i form af Kieran Trippier glædede sig over at se danskeren i aktion.

'Fantastisk at se dig tilbage derude ven. Held og lykke med resten af sæsonen,' skriver han i opslaget.

Ikke en drømmestart

Det blev dog langt fra til den debut, alle havde håbet for Eriksen.

Allerede efter 11 minutter blev Josh Da Silva smidt ud, og Brentford blev derfor presset i bund. Newcastle havde bragt sig foran med 2-0 efter første halvleg med scoringer af Joelinton og Joe Willock.

259 dage efter han på tragisk vis faldt om i Parken med hjertestop, er Christian Eriksen igen tilbage i professionel fodbold. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Det var derfor noget af en opgave, der ventede den danske troldmand, da han blev skiftet ind i stedet for Mathias Jensen. Eriksen kunne trods et par gode aktioner ikke gøre noget ved resultatet, og The Bees ligger nu og flirter med nedrykningsstregen.

