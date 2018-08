Verdens største bud: Liverpool afviser milliard-beløb

Penge giver magt. Sådan er det normalt både inden og uden for kridtstregerne.

Men åbenbart ikke så meget magt, at det lykkedes for den ultrarige Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan at overtage traditionsklubben Liverpool.

Forretningsmanden fra Abu Dhabi, som i øvrigt er fætter til Manchester City-ejer Sheik Mansour, har nemlig fået sit bud på svimlende 16,5 milliarder danske kroner afvist. Det skriver Daily Mail.

Beløbet er så astronomisk stort, at det ville have været den dyreste overtagelse af en klub i fodboldhistorien.

Forhandlingerne stod på omkring årsskiftet og endte altså med et pænt afslag af Liverpool-formand Tom Werner og co.

Werner er en del af Fenway Sports Group (FSG), som foruden Liverpool ejer det amerikanske baseball-hold Boston Red Sox.

Afbrudte forhandlinger

Formanden mødtes således med Sheik Khaleds repræsentant i New York, hvor det altså blev gjort klart, at man ikke behøvede at inddrage hverken Sheik Khaled selv eller FSG-stifter, John W. Henry, i de videre forhandlinger.

- FSG har været klar og konsekvent. Klubben er ikke til salg, lød det i en kluberklæring efter mødet.

Liverpool-formand, Tom Werner, er en hård forhandler. Foto: All Over Press

Liverpool-spillerne får ikke ny øverste boss foreløbig. Foto: AP

Dermed lader de rødblusede sig ikke friste af de mange milliarder, og Sheik Khaled må altså spejde langt efter ejerskabet af storklubben.

Selvom ethvert salg afvises, ledes der dog stadig efter investorer. Formålet hermed er ifølge mediet, at 'The Reds' på sigt vil skulle kunne konkurrere mod verdens allerrigeste klubber - både kommercielt og på transfermarkedet.

Liverpool indtager lige nu førstepladsen i den engelske Premier League og skal i aktion igen lørdag 1. september, når Klopp og co. gæster Schmeichel og Leicester.

