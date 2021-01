Liverpool får alt for få straffespark, og måske skyldes det et forkert ry til en spiller som Sadio Mané

Liverpool tabte mandag aften udekampen mod Southampton med 1-0, og det var ikke mange chancer, de kom frem til.

Men manager Jürgen Klopp følte sig snydt for straffespark.

- De bedste situationer var, når Sadio havde bolden. Alle der igen og igen siger, at Sadio er en, der smider sig og filmer, er verdens største joke, siger Klopp ifølge Skysports.

- Drengen prøver jo at blive stående på sine fødder. Der var to situationer, hvor andre hold ville få straffe for det.

- Hånden på bolden vil jeg gerne høre, hvem der kan forklare for mig.

- Og hvis denne dreng faldt nemt, kunne vi have fået et straffespark i denne kamp og et stensikkert straffe i den sidste kamp mod Newcastle.

- Man hvad Andre Mariner gjorde med Sadio Mane til aften - for at være ærlig, så er jeg ikke sikker på, det er ok, siger Klopp.

- Jeg hører nu, at Manchester United har haft flere straffespark i to år, end vi har har fået i fem og et halvt år. Jeg ved ikke lige, om det er min fejl, eller hvordan det kan ske, siger Klopp.

Liverpool ligger trods nederlaget stadig på førstepladsen.

Skuffet over Danmark: River kontrakten over

Snupper rivalens eks og legendens datter

Topholdets nøglespiller: De lyver for min familie

Liverpool-darlings mormor havde forhold til Sir Alex