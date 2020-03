Verdensmester ramt af corona : - Værste øjeblik i mit liv

Aston Villa-keeper Pepe Reina afslører, at han frygtede for sit liv, da han tidligere på måneden kæmpede med coronavirussen

Coronavirussen ser ikke på alder eller fysisk styrke, når den smitter. Den smitter bare. Der er dog en vis sammenhæng mellem netop de parametre og dødeligheden - selv om også yngre mennesker kan dø under pandemien.

Det var de tanker, der for gennem hovedet på den spanske målmand Pepe Reina, da han tidligere på måneden mærkede coronavirussen hærge sin krop.

- Jeg blev isoleret efter at have oplevet de første symptomer på virussen: Feber, tør hoste og en hovedpine, der aldrig ville gå væk. Jeg var konstant træt.

- Det mest vanskelige øjeblik var, at jeg ikke længere kunne trække vejret i 25 minutter - som om min hals pludselig var snøret sammen, og jeg løb tør for ilt.

- Det værste øjeblik i mit liv, siger han i et interview med den italienske avis Corriere dello Sport.

Den tidligere verdensmester og dobbelte europamester, der siden januar har været på leje fra AC Milan til Premier League-klubben Aston Villa, forklarer, at han ikke har været uden for sit hjem i Birmingham i 18 dage - den første uges tid opholdt han sig i et aflåst værelse i huset.

Her er der ellers nok at se til med hustruen Yolanda og parrets fem børn - og et sæt svigerforældre. Den 37-årige madrilener er dog begyndt at gå i haven og har såmænd også deltaget i den verdensomspændende toiletpapir-udfordring.

Den tidligere Liverpool-målmand må som alle andre i Premier League vente til tidligst 30. april med at komme i aktion igen. Men det haster ikke, forsikrer han.

- Fodbolden kommer i anden række. For at være ærlig er jeg faktisk ligeglad. Folks helbred kommer før alt andet.

- Jeg støtter at spille, når alt er i en forfatning til det, og alle er i sikkerhed, siger Pepe Reina.

Aston Villa er på 19.-pladsen i Premier League med to point op til Watford, der ligger på den sikre side af nedrykningsstregen. Birmingham-klubben har dog en kamp til gode.

Se også: Løj sig til Liverpool: Blev afsløret på pressemøde

Se også: FCK-stjerner går ned i løn

Se også: Barça-boss tager til genmæle efter Messi-kritik