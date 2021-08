Vestergaard siger farvel til Southampton

Jannik Vestergaard forlader Southampton.

Det bekræfter den danske landsholdspiller, der torsdag var til lægetjek i Leicester, på Instagram.

I et opslag takker han Southamptons fans, spillere og stab.

- Det har været en fornøjelse og en ære at dele banen og omklædningsrummet med en gruppe mennesker, jeg nu kan kalde venner, skriver midterforsvareren.

- Det har været en periode med op- og nedture, men jeg er vokset både som spiller og som mand, siden jeg kom til klubben for tre år siden.

Hverken Leicester eller Southampton har bekræftet, at klubskiftet er gennemført, men torsdag gav begge holds trænere udtryk for, at det blot var formaliteter, som manglede.

Jannik Vestergaard kom til Southampton fra Borussia Mönchengladbach i 2018. Siden har han spillet 79 kampe for klubben.

29-årige Vestergaard skiftede fra Brøndbys ungdomsafdeling til Hoffenheims ditto i 2010 i en alder af knap 18 år.

Efter fire et halvt år i Hoffenheim gik turen til Werder Bremen, hvor han spillede i halvandet år. Derfra skiftede han til Gladbach i sommeren 2016.

Vestergaard var en del af det danske landshold ved sommerens EM og har optrådt på nationalmandskabet 28 gange siden debuten i 2013.