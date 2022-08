Veteranen Vardy forlænger kontrakten

En af de helt store publikumsyndlinge hos Premier League-klubben Leicester bliver på King Power Stadium frem til sommeren 2024.

Angriberen Jamie Vardy, som har fået en fremtrædende plads i Leicesters nyere fodboldhistorie, har lørdag lagt yderligere et år på sin kontrakt med klubben. Det skriver Leicester på sin hjemmeside.

35-årige Vardys kontrakt stod til at udløbe næste sommer, men begge parter mener altså, at veteranangriberen har noget at byde på i minimum små to år endnu.

- Jeg har været her så længe nu, at jeg føler mig som en del af indretningen, siger Vardy til klubbens hjemmeside.

- Så snart jeg hørte, at klubben overvejede en forlængelse, var der kun én ting at gøre, og jeg skulle bare skrive under. Beslutningen var let.

Angriberen kom til klubben tilbage i 2012 fra non-league-klubben Fleetwood Town og har siden etableret sig som en af de største.

Med 164 mål er han Leicesters tredjemest scorende spiller i klubbens 138-årige historien.

Han var en afgørende faktor, da Leicester i 2013/14-sæsonen sikrede sig oprykning til Premier League, og det samme var han, da klubben i sæsonen efter på mirakuløs vis undgik nedrykning med en utrolig slutspurt.

Sensationernes tid var ikke forbi. I den følgende sæson chokerede Leicester fodboldverdenen ved at vinde det engelske mesterskab - en af de største overraskelser i europæisk fodbold i mange år.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er denne sommer skiftet fra Leicester til franske Nice efter 11 sæsoner i selskab med Vardy.