Mere og mere tyder på, at Andreas Christensens fremtid er i FC Barcelona og ikke i Chelsea.

Mange spanske og engelske medier skriver således om, at et skifte stort set er på plads, og det var derfor også et emne ved Thomas Tuchels pressemøde forud for London-klubbens kamp mod Norwich City torsdag.

Her blev Chelsea-træneren spurgt ind til udsigterne til en forlængelse med 'AC', og Thomas Tuchel erkendte, at de ikke er tilfredse med situationen.

- Der er tvivl om den, ikke? Vi hører rygterne og situationen med Andreas har været klar i mange uger, og vi er ikke glade for det. Klubbens repræsentanter og jeg mener, at det er bedst for ham at blive, og vi stoler meget på ham, siger Thomas Tuchel ifølge football.london.

Dog vil Chelsea-bossen ikke undlade at bruge Andreas Christensen, hvis den danske stopper gør det klart, at han vil væk.

- Det tror jeg ikke. Hvis ting sker, er det normalt bedst ikke at tage dem personligt. Han er stadig vores spiller, og vi vil gøre det, der er bedst for os, mens han er Chelsea-spiller. Han ved, at vi sætter stor pris på ham, og jeg tror, det er et afgørende øjeblik i hans Chelsea-karriere. Han har den perfekte alder og i en perfekt situation med det system, vi spiller, og gutterne ved hans side.

- Jeg synes, det er et afgørende øjeblik til at steppe op og blive en stor profil for Chelsea i de næste år. Hvis han beslutter noget andet, vil jeg ikke tage det personligt, siger Thomas Tuchel.

Andreas Christensen, 25 år, kom til Chelsea i sommeren 2012 og har til sommer været i klubben i 10 år.