- Vi har skabt et mirakel

- Vi har det mindste budget i Premier League, har skabt en sensation på trods af eksperternes dom over os - kulturen, miljøet og menneskerne har en stor betydning for det, vi har præsteret, siger Thomas Frank

Det ligner noget, der er løgn!

Et levn fra fortiden eller måske mere præcist: En flygtningelejr!

Det er sådan træningsanlægget hos en af Premier Leagues største sensationer i denne sæson tager sig ud, når man bliver lukket ind bag den store, røde gitterlåge.

Det store skilt ved indgangen afslører godt nok, at vi er kommet til Brentford, men det kunne lige så godt være en klub fra to-tre rækker lavere.

To søde damer tager imod, når man skal gennem den røde gitterlåge til Brentfords beskedne anlæg i det vestlige London tæt ved Heathrow. Foto: Lars Poulsen.

Det er her receptionen ligger hos Brentford. I en Container-barak. Foto: Lars Poulsen.

Receptionen er placeret i en container-barak, lige som toiletfaciliteterne. Presserummet er et midlertidigt partytelt og den fysiske træning for spillerne foregår i et til lejligheden stort opstillet telt bag træningsbanerne.

På mange måder kan man roligt sige, at faciliteterne slet ikke har fulgt med de sportslige resultater på grønsværen.

Når man hører, at klubber som Manchester City, Liverpool og Tottenham har bygget nye, moderne træningsanlæg, så tænker man straks: De spiller da ikke i samme liga som Brentford.

Men det gør de.

Alle superligaklubber ville løbe skrigende bort, hvis de så, hvordan forholdene ser ud i det vestlige London.

Når det er sagt, så tager træningsbanerne sig smukt ud. De har klasse til Premier League.

Det lille, beskedne klubhus, hvor spillerne klæder om og spiser har heller ikke fulgt helt med nutiden.

Thomas Frank bør være kandidat som Årets Træner med det, han har leveret med Brentford. Foto: Lars Poulsen.

- Alle kan jo se, at det her ikke kan fortsætte i længden. Det er jo ikke engang dansk 1. divisionsniveau, indleder Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, da Ekstra Bladet besøger ham her kort før sæsonen er forbi.

- Vi har et godt lille klubhus, hvor vi har tre kokke ansat. Og de laver fantastisk mad til os

- Men heldigvis er det sådan, at kulturen, miljøet og menneskerne har større betydning. Netop de ting har afgørende for de ting, vi skaber sammen, forklarer han, mens flyene konstant kredser over Brentfords træningsanlæg og gør klar til landing få kilometer væk i Europas travleste lufthavne, Heathrow.

Det kan godt være, at Pep Guardiola og Jürgen Klopp er blandt favoritterne som Årets Træner i Premier League, men Thomas Frank burde i sandhed være topkandidat for det, han har skabt med Brentford. Han er med i det nominerede felt sammen med de to toptrænere samt Patrick Vieira og Eddie Howe.

- Der skal ske noget på vores anlæg. Vi kan ikke på længere sigt leve med de forhold, vi har, erkender Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har med afstand Premier Leagues laveste budget, og jeg ved godt, at meget handler om, hvor mange penge du har til rådighed. Men heldigvis er det ikke hele fortællingen.

- Jeg må bare sige, at vi har præsteret meget flot. Alle eksperterne dømte os ude. Det vi har skabt, er et lille mirakel. Ja, jeg vil kalde det en sensation, påpeger Thomas Frank.

Onsdag aften blev pladsen i Premier League definitivt sikret til den kommende sæson, da Leeds tabte til Chelsea.

- Vi har faktisk præsteret til flere point end vi har fået. Vi har grund til at være tilfredse med den sæson, vi har leveret, mener Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

De to andre oprykkere – Watford og Norwich – er allerede rykket ned for flere uger siden. Og det styrker fortællingen om, at den måde Thomas Frank har gjort tingene på, har været den rigtige.

- Da vi rykkede op, var det helt afgørende, at vi blev bedre til at forsvare os. Defensivt har vi forbedret os meget, lige som vi er blevet meget skarpere på dødbolde i begge ender af banen.

- På de områder kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle være lige så gode som vores konkurrenter, siger Thomas Frank, der også stillede et andet og nok så væsentligt krav til sine spillere:

- Jeg krævede, at vi var et top-3 hold, når det handler om, hvem der løber mest i kampene. Ambitionen var, at vi skulle løbe mere end vores modstandere. Og det har vi også gjort. Kun i to kampe i Premier League har modstanderne løbet mere end os, forklarer han.

Når den succesrige Brentford-træner dykker ned i tallene bag resultaterne, så mener han faktisk, at holdet burde have flere point.

Thomas Frank vil gøre alt, hvad han kan for at beholde Christian Eriksen i den kommende sæson. Det er planen, at resten af truppen skal blive i Brentford. Foto: Lars Poulsen.

- På alle de parametre, vi kan måle, har vi faktisk præsteret til flere point, end vi har fået. På den måde er jeg glad for at vide, vi har gjort mange ting rigtigt.

- Mange taler om sæson to bliver endnu sværere for os. Men det tror jeg ikke. Vi kan slutte alt fra nummer syv til 20.

- Det er ikke sandsynligt, vi bliver nummer syv. Det er en større risiko for, at vi bliver nummer 20, fordi marginalerne er så små.

- Når det er sagt, så har vi en stærk tro på at bygge videre. Vi har aftaler med alle spillere samt håber og tror, at Christian Eriksen forlænger sin aftale.

- Så er det planen, vi skal hente et par stykker i forsøget på at løfte os yderligere, siger Thomas Frank, der tøver lidt på spørgsmålet om han kan se sig i en større klub på et tidspunkt.

Thomas Frank erkender, at faciliteterne på ingen måder har Premier League standard hos Brentford. Der kommer snart til at ske noget med et nybyggeri på anlægget. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er utrolig glad for at være i Brentford. Premier League er meget sjov. Det er jo den bedste liga i verden.

- Det handler om at holde snuden i sporet. Så ved man aldrig, hvad der sker i fremtiden. Måske kommer der et tilbud, jeg skal forholde mig til. Sker det må vi se, om det er bedre en Brentford.

- Man skal huske, at jeg stadig en ung træner, smiler 48-årige Thomas Frank.

Søndag kl. 17.30 spiller Brentford mod Everton på udebane.

