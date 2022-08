Viaplay og norsk TV 2 i krig

I Norge er en krig om rettigheder under opsejling. Viaplay truer åbent det norske TV 2 for brud på en aftale om brug af billeder fra den engelske Premier League

I tolv år har norske TV 2 haft enerettighederne til den bedste engelske fodboldrække, Premier League.

Men tidligere på måneden overtog den svenskejede mediekoncern Viaplay den ekslusive tilladelse til at gøre brug af tv-billeder og andet licenseret billede- og videomateriale fra ligaen.

Desværre er overdragelsen ikke gået stille for sig.

Ifølge Peter Nørrelund, der er sportslig chef hos Viaplay Group, fortsætter deres norske konkurrent med at bruge dele af rettighederne.

- TV 2, der burde vide alt om, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er lovligt inden for sportsrettigheder, stjæler med arme og ben, siger sportschef Peter Nørrelund i Viaplay Group til det norske medie Kampajne.

De to mediegiganter TV 2 og Viaplay kæmper en kamp om tv-rettighederne til, hvad mange anskuer som verdens største fodboldliga. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Bruger klip uden tilladelse

Peter Nørrelund refererer både til brugen af højdepunktsklip og til, at TV 2 har vist klip, mens de var i gang.

Efter første spillerunde sendte Viaplay Group en opfordring til det rivaliserende medie om at stoppe, men det hjalp ikke ifølge Nørrelund.

Sportschefen har nu mistet tålmodigheden med TV 2 og vil gå rettens vej for at få retfærdighed.



- Vi sender en stævning (til TV 2 red.), og så vil vi kræve erstatning. Sportsrettigheder er dyre, og når TV 2 begynder at vise klip, mens en kamp er i gang, ødelægger de vores forretning, udtaler Peter Nørrelund og lægger vægt på, at han vil kræve en kompensation på 'mange millioner'.

Erling Haaland har indgået en ekslusiv aftale med Viaplay, der også har faren Alf Inge Haaland ansat Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Overholder medieansvarsloven

I februar 2020 tog krigen blandt de to medier sin spæde begyndelse, da rettighederne kom i udbud.

Angiveligt skulle prisen være endt på et sted omkring 18,5 milliarder danske kroner for at vise fodbold fra den bedste engelske fodboldliga.

Norske TV 2's pressechef, Jan-Petter Dahl, bekræfter over for VG, at der har været en konkret henvendelse fra Viaplay, men holder fast i deres uskyld.

- Vi mener, at det, vi har gjort, ligger inden for medieansvarsloven, på samme måde som VG og andre medier gør brug af det, når de bruger klip fra TV 2, tilføjer han over for VG.

