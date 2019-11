Video offentliggjort: Her overfalder de fodboldstjerner

To maskerede mænd forsøgte i juli at røve Sead Kolasinac og Mesut Özil i London - se overvågningsbillederne her

Jordan Northover og Ashley Smith har nu begge indrømmet, at de forsøgte at røve Arsenal-spillerne Sead Kolasinac og Mesut Özil i London i juli.

Hvor Smith for længst har indrømmet sin skyld, er Northover nu omsider også krøbet til korset og indrømmet sin rolle.

Den 26-årige brite erkendte sig i Harrow crown court skyldig i forsøg på at stjæle ejendele fra spillerne på Platts Lane i Hampstead i det nordvestlige London 25. juli.

Dermed synes sagen, der har martret de to spillere samt Özils hustru i en del måneder efterhånden, at nærme sig sin afslutning.

Det må også have været svært for Northover og Smith at skjule sig, efter overvågningsbilleder i den grad har fanget episoden, som du kan se herover.

Og de billeder passer perfekt til Mezut Özils version, som han gav i The Athletic - første gang en af de to udtalte sig om overfaldet til medierne.

- Vi kiggede på hinanden i 10-15 sekunder. Vi troede måske, at de ville tage et billede eller sådan noget - det er sket før. Men så lagde vi mærke til, at de havde et våben. De så tydeligvis den store bil, og fordi Sead lige havde givet mig noget, så må de have set, at han havde et dyrt ur på, fortalte Özil til The Athletic.

'Giv os dit ur', sagde en af overfaldsmændene til Kolasinac, der dog ikke lod sig kue videre. Han stod helt stille, inden han tog et skridt frem og angiveligt forsøgte at tage våbnet, som manden truede ham med.

De to overfaldsmænd var tydeligt usikre og skyndte sig at fortrække ud på gaden, da Kolasinac reagerede.

- Jeg så en chance for at køre. Hvis de havde fået fat i min hustru, kunne der være sket noget forfærdeligt med hende. Det gik så hurtigt, at man ikke tænkte klart. Jeg kørte lidt frem og tilbage for at få knallerten væk. Jeg råbte til Sead, at han skulle hoppe ind - og det gjorde han heldigvis, fortalte Mesut Özil.

Det var dog ikke slut her. Røverne fulgte efter bilen.

- Jeg kørte meget hurtigt, men de blev ved med at komme tæt på. Jeg prøvede at bevæge bilen, blokere for dem. Jeg ville flygte, men de var der hele tiden. Min hustru var ekstremt bange, fortalte Mesut Özil.

