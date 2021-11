Vigtig Højbjerg-scoring i Spurs-sejr

Pierre-Emile Højbjerg bragte sig i fokus for Tottenham, da klubben søndag tog imod Leeds i Premier League.

Den danske landsholdsspiller sørgede således for, at hans hold fik hul på målbylden og senere vandt 2-1.

Efter knap en time dukkede han op i Leeds' felt, hvorfra han med venstreskøjten sparkede kuglen i netmaskerne.

Det var tydeligt på Pierre-Emile Højbjerg, at han ikke var tilfreds med Tottenhams spil indtil da. Scoringen kunne således ikke frembringe et smil hos danskeren, der hellere ville have spillet hurtigt i gang igen.

Tottenham udnyttede momentum og fik en sejr efter tre Premier League-kampe uden sejre. Klubben kravler dermed op på syvendepladsen i tabellen.

Pierre-Emile Højbjerg opildnede sine holdkammerater til comeback efter sin scoring mod Leeds. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

London-klubben kom dog ikke alt for godt fra start søndag. Leeds havde bolden mest før pausefløjt, mens Tottenham end ikke havde et skud inden for rammen.

Det havde derimod gæsterne, og efter 44 minutter gik bolden også over stregen. Daniel James stormede frem mod mål og prikkede et indlæg fra venstresiden i netmaskerne.

Tottenham løftede sit spil markant efter pausen, og efter 58 minutter var Pierre-Emile Højbjerg på pletten med sin scoring, som han sendte i mål efter oplæg fra Lucas Moura.

Efter 69 minutter kom Tottenham i front. Da Eric Dier via en afretning bankede et frispark på stolpen, kom Sergio Reguilón først til riposten og scorede.

Kort efter måtte VAR-dommerne i aktion. Bolden havde ramt Harry Kane på armen i Tottenhams felt, men straffespark var det ikke nok til.

Tottenham-cheftræner Antonio Conte var i resten af kampen voldsomt aktiv på sidelinjen, og det lykkedes ham at dirigere sine tropper til en sejr, som er italienerens første i Premier League i spidsen for London-klubben.

Efter kampen var Conte da også ekstatisk, og alle spillere fik store omfavnelser på vej i omklædningsrummet.