- Vil aldrig glemme det

Cristiano Ronaldo takker nu for den hyldest, han modtog på Anfield tirsdag aften

Da uret havde rundet syv minutter i opgøret mellem Liverpool og Manchester United, rejste hele stadion sig op. Herefter fulgte klapsalver og sangen 'You'll Never Walk Alone'.

Alt sammen til ære for Cristiano Ronaldo, der mandag kunne fortælle, at han og kæresten Georgina Rodriguez havde mistet deres nyfødte søn.

Af samme årsag var den portugisiske verdensstjerne ikke en del af tirsdagens Premier League-opgør. Men det betyder ikke, at han ikke har lagt mærke til Anfields hyldest.

Han takker således for støtten i et opslag på sin Instagram-profil.

'Én verden, én sport, én global familie. Tak, Anfield. Min familie og jeg vil aldrig glemme dette øjeblik med respekt og medfølelse,' skriver den 37-årige portugiser.

Under opgøret bar begge hold sørgebind, ligesom fansene altså fik sendt en hilsen til Ronaldo og hans familie med store klapsalver og sang. Du kan se det rørende øjeblik i videoen øverst i artiklen.

Det var mandag, det kom frem, at United-stjernens kæreste havde født tvillinger, men at den ene af babyerne var dødfødt. Det meddelte Cristiano Ronaldo på sine sociale medier.

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores lille dreng er afgået ved døden. Det er den værste smerte, en forælder kan føle. Det er kun fødslen af vores lille pige, der giver os styrke til gennemleve denne tid med lidt håb og glæde.'

'Vi vil gerne takke doktorerne og sygeplejerskerne for alt deres ekspertise og omsorg. Vi er allesammen knuste over vores tab, og vi beder om, at vores privatliv bliver respekteret i denne svære tid. Vores lille dreng, du er vores engel, vi vil altid elske dig, skrev han.

Uden Ronaldo løb Manchester United ind i en reel øretæve mod Liverpool og tabte hele 4-0.

