Vil have Pogba videre: Agenten er en skændsel

Hvis der er en tidligere Manchester United-spiller, der er kendt for at sige sin mening om klubben, så er det deres tidligere back Gary Neville, og denne gang handler det om Paul Pogba og franskmandens samarbejde med agenten Mino Raiola.



Det sker i et interview med norsk TV2.



- Han (Pogba red.) vil væk. Det har han gjort meget tydeligt. Hans agent er en skændsel, og det har han været over hele Europa - ikke kun i Manchester United. De er nødt til at stoppe med at samarbejde med ham, lyder det fra Gary Neville.

Gary Neville er alt andet end begejstret for Paul Pogbas kontroversielle agent, Mino Raiola. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix.

Foruden Pogba er Zlatan Ibrahimovic og Mario Balotelli under Raiolas vinger, og den forhenværende landsholdsback er bestemt ikke fan af de metoder, som agenten bruger i sit arbejde, hvor det gerne handler om, at han selv skal have en del af købssummen.Derudover ser han Pogbas tilstedeværelse i Manchester United som ødelæggende.- Pogba er en af de bedste og mest kendte spillere i verden, men der er nye historier om ham hver uge. Der er altid kontroverser. Det er nok ikke hans egen skyld, men faktum er, at det er ødelæggende. Det er derfor Sir Alex Ferguson til tider var klinisk, når han skulle af med spillere. De var ødelæggende, siger han og fortsætter:- I en fodboldklub skal alle gå i samme retning, forklarer Neville.Paul Pogba blev hentet tilbage til Manchester United fra Juventus i sommeren 2016 for over 750 millioner kroner.

