Vil have Premier League stoppet

West Bromwichs manager, Sam Allardyce, vil have stoppet sæsonen midlertidigt på grund af de mange coronatilfælde i Premier League.

Det siger han tirsdag efter hans holds 0-5-nederlag til Leeds.

Premier League har den seneste uge registreret rekordmange smittede. I alt er 18 personer i ligaen blevet testet positive for virusset, oplyser Premier League på sin hjemmeside.

Det er flere tilfælde på en uge end i nogen anden testrunde, som ligaen har gennemført.

- Jeg er 66 år gammel, og den sidste ting, jeg ønsker, er at blive smittet med covid-19. Jeg er meget bekymret for mig selv og for fodbolden. Det (virusset, red.) lader til at krybe rundt, uanset hvor hårdt vi forsøger at bremse det, siger Allardyce.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sam Allardyce mener ikke, at der bør spilles videre. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Senest meldte Sheffield United om, at adskillige personer i klubben blev testet positive for virusset, forud for holdets tirsdagskamp mod Burnley.

Mandag meldte Manchester City også om flere smittede, bare få dage efter at Gabriel Jesus og Kyle Walker blev testet positive. Det førte til, at holdets ligakamp mod Everton blev udskudt.

De mange smittetilfælde i Premier League kommer på et tidspunkt, hvor Storbritannien kæmper med en ny og mere smitsom variant af coronavirusset.

- Alles sikkerhed er vigtigere end alt andet. Når jeg hører i nyhederne, at virusvarianten overføres hurtigere end den oprindelige, så er den eneste rigtige ting, vi kan gøre, at trække stikket, siger Sam Allardyce.

Burnleys manager, Sean Dyche, siger tirsdag, at Premier League er nødt til at tage affære, hvis smittetilfældene bliver ved med at stige.

Samtidig siger Brighton-manager Graham Potter at han vil følge de officielle anbefalinger.

Omvendt er Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, bekymret for, at en ligapause vil sætte ekstra pres på hold, der i forvejen kæmper med et ekstremt presset kampprogram.

- Jeg kan ikke se fordelen ved at trække stikket, siger han tirsdag efter holdets kamp mod Wolverhampton.

- Hvornår skal vi så spille de kampe? Vi ved alle, at dette år er svært. Jeg tror ikke, at det kommer til at ændre noget at stoppe kampene, tilføjer han.

Mirakel at det lykkes

Jeg kan stadig dufte min mor

Til afhøring hos Brøndby-legenden Bomber Bo