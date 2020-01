Vil ikke mere: Lukker sag om racisme mod topspiller

Case closed.

Metropolitan Police i London har valgt at stoppe efterforskningen af påståede racistiske råb mod fodboldspilleren Antonio Rüdiger i Premier League-kampen mellem Chelsea og Tottenham 22. december.

Der er simpelthen ikke fundet beviser på, at der skulle have været tilråb af racistisk karakter.

Rüdiger meldte om abelyde på Tottenham Hotspur Stadium – fra et tribuneafsnit befolket af hjemmeholdets fans – kort tid efter episoden, hvor han var involveret i den episode, der førte til Son Heung-mins udvisning.

Dommer Anthony Taylor blev informeret, og det førte efterfølgende til hele tre opfordringer fra stadionspeakeren til at stoppe de usympatiske tilråb.

Efter kampen gik Tottenham i gang med at gennemse tv-materiale og billeder i samarbejde med professionelle mundaflæsere for at finde potentielle gerningsmænd. Man talte med de stewards, der arbejdede på tribunen under kampen.

Trods grundigt arbejde og kameraer, der efter sigende er det bedste i Premier League på det helt nye stadion, var det ikke muligt at zoome helt ind på alle tilskuere.

Rüdiger selv blev afhørt af det engelske fodboldforbund, som politiet også kiggede på, ligesom man interviewede folk, der havde været til stede på tribunen, ansatte og gennemså det videomateriale, som Tottenham nu kunne fremvise.

- Alt materiale og rapporter er nu blevet gennemset af politiet, der har foretaget sin egen undersøgelse.

- Politiet har meddelt os, at man har valgt at stoppe undersøgelsen, da man ikke har været i stand til at finde nogen form for bevis på de påståede racistiske tilråb, skriver Tottenham.

I samme kamp blev Song Heung-min selv udsat for racistiske tilråb, som han ikke selv hørte dog. En Chelsea-fan blev siden anholdt.

Skal være meget forsigtige

I kølvandet på nyheden for myndighederne valgte både Chelsea og Tottenham at sende et skulderklap til den tyske profil.

- Vi bakker op om Toni Rüdiger fuldstændig på dette punkt, og manglende beviser betyder ikke, at der ikke skete noget.

- Vi skal være meget forsigtige omkring det klima, vi skaber for spillere, der oplever racistisk opførsel. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at opmuntre alle spillere, uanset hvilken trøje de bærer, at melde racistisk adfærd uden frygt for repressalier, skriver Chelsea.

- Vi bakker helt op om Antonio Rüdiger med det, han gjorde. Der er imidlertid ikke beviser, der kan hverken bakke op om eller modsige påstanden, og derfor kan hverken vi eller politiet gøre mere, skriver Tottenham.

Begge klubber har understreget, at skulle der dukke bevismateriale op, der kan føre sagen videre, vil det igen blive taget yderst alvorligt.

Chelsea tildelte en fan livsvarig karantæne så sent som i 2018, da denne havde svinet Raheem Sterling til i en kamp mod Manchester City. Dette selvom anklagemyndigheden mente, at der manglede bevismateriale.

